討論婚事突發怒　印度躁男扯髮暴打狂踢女友頭　結局「大快人心」

印度日前發生1宗令人髮指的罪案，1名男子竟然在光天化日之下狂踩女友頭部令其昏迷，隨後還假裝無事將不省人事的女友拉起，又假意問候及拍拭身上的泥土。其暴行及惺惺作態之姿被友人全部拍下被上傳到網上，隨即在網上被廣傳，網民的責罵聲引起警方關注，最終將男子及拍攝影片的友人逮捕。



印度24歲男子特里帕蒂在光天化日之下狂踩女友頭部令其昏迷，最終被捕。（網上圖片）

綜合印媒報道，印度中央邦雷瓦市（Rewa）24歲男子特里帕蒂（Pankaj Tripathi）在毛甘尼（Mauganj）路上狂打猛踹女友，而同行友人薩吉（Bharat Saket）竟然沒有制止，反而拍下影片。

從影片可見，特里帕蒂先是擺擺手向拍攝者薩吉示意，然後突然抬手狠狠刮了女友一巴，隨後他抓住女友頭髮將其狠摔在地，女友慘叫求饒。但是特里帕蒂未有理會，而是抬腿猛踩她的下肢及頭部，女友啞然失聲，雙手掩面，失去知覺。然而特里帕蒂仍未解恨，竟發狂似地連踩昏迷女友的頭部4次。

有報道指途人發現慘況，於是報警。這時特里帕蒂似乎「回過神來」，猛然拉起四肢疲軟的女友，讓無力站立的她靠在自己身上，又叫她名字詢問她狀況，然後假裝成沒事人一般拍打她背部，拂走上面的沙石。特里帕蒂被帶回毛甘尼警局，而重傷昏迷的女友則被送往醫院。不過警方當時未有起訴特里帕蒂。

圖片涉及暴力畫面，可能令人不安：

有指特里帕蒂曾叫薩吉將片段刪去，但不知為何薩吉卻將片段上載至社交平台。而影片最終被憤怒的網民多次轉發，他們在轉載的同時要求警方盡速處理案件。最終警方立案調查，在上周六晚上（24日）於北方邦拘捕逃亡的特里帕蒂。警司表示，毛甘尼警局負責人已因「玩忽職守」被停職，而初步了解，當時受害者正在向男友特里帕蒂討論結婚事宜，被告人特里帕蒂突然被惹怒，繼而訴諸武力。至於受害者因傷勢嚴重，目前仍需留院。

有民眾對特里帕蒂房子被夷平拍手稱快，並認為這是報應。（Twitter影片截圖）

警方又指特里帕蒂是一名司機，目前當局已決定吊銷他的車牌，且在調查過程中，他們發現特里帕蒂在Dhera村的房屋屬僭建物，於是出動挖土機將房子夷平。特里帕蒂房子被推倒的過程吸引了不少人圍觀拍攝，相關片段被關注事態發展的人們分享到網上，不少人都認為此舉「大快人心」，但亦有人覺得雖然特里帕蒂已經失去了工作及房子，不過仍然無法釋懷他曾對女性施暴。

中央邦首席部長喬漢（Shivraj Singh Chouhan）在Twitter上載當局處理特里帕蒂房屋的影片，並強調「在中央邦對婦女犯下罪行的人不會倖免」。警方現已立案起訴特里帕蒂蓄意傷害他人、擾亂公共安寧，至於拍攝影片的薩吉就因拍攝及傳播影片被拘留。

（綜合）