內地女手推車載貨搭港鐵！港女投訴曾用同款車被拒入閘　港鐵回應

港鐵設有行李尺寸限制，乘客不得攜帶過大型的物件上車。不過有港女在網上圖文並茂發帖，指她與丈夫曾在內地返港時推手推車坐港鐵，卻遭職員以手推車的尺寸超標而被拒入閘。惟樓主早前在羅湖站看到有內地女子用同款手推車入閘，更成功登入車廂乘港鐵運貨回港，卻沒有被職員阻止。樓主表示當時她曾向職員作出投訴，對方卻問推車的女子說什麼語言，當樓主表示是兗普通話後，職員卻稱沒有人手不會去理會。樓主當時十分氣憤，更向職員揚言將會在網上公審，對方仍無動於衷。樓主便發帖反映港鐵職員選擇性執行條例引起不公。



《香港01》就事件向港鐵查詢，獲回覆指經向車站了解後，發現內容與紀錄有出入。據港鐵記錄，當時有1名乘客向車站職員投訴，表示自己早前因攜帶超出規定的行李遭拒絕乘車，而該乘客剛剛見到有其他人推手推車入閘乘車。該名投訴人其後離開，過程中，並沒有觸及任何乘客所說語言的問題，職員亦沒有見到當時有乘客推手推車的情況。



港鐵強調職員在執行港鐵相關附例時，一貫地一視同仁。我們希望乘客理解，職員只是盡責執行職務，為所有乘客提供一個安全和舒適的乘車環境。港鐵亦藉此機會提醒乘客，超出規定的行李均不可帶進車站付費區，避免過大行李阻礙車廂和車站通道，對其他乘客造成滋擾。若發現有關情況，必定會作出適切跟進。



樓主見有人用手推車載貨成功入閘搭港鐵，但表示自己曾用同款手推車卻被港鐵職員截停而無法入閘。（Facebook圖片）

見內地女子推手推車載貨搭港鐵

有港女早前在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」內發文發相，指她曾與丈夫各推一部手推車欲坐港鐵由內地返港，卻被職員以手推車的尺寸超標而被拒入閘。而在8月31日晚上，樓主在羅湖站看到有內地女子用同款手推車成功入閘乘搭港鐵來港，卻沒有被職員阻止，她當時已向職員作出投訴，該職員詢問推貨女子說什麼語言，樓主表示是說普通話後，職員即表示沒有人手不會去理會。樓主看到職員的反應後十分氣憤，更揚言將會在網上公審，對方仍無動於衷。樓主於是發帖，反映港鐵職員選擇性執行條例引起不公。

帖文引來不少網民熱議，有人不滿職員處理不公「咁樣都話冇人手，唔知係咪要好似外籍人士喺警署錄口供咁，專門請一個翻譯去為佢服務呢？」。有人則笑言「下次你被捉時同港鐵職員講普通話，睇吓佢放唔放你」、「下次捉你，你要普通話講（他X的，滾）可能佢哋真係滾的」。

不過，港鐵回應《香港01》查詢時，證實當時有1名乘客向車站職員投訴，表示自己早前因攜帶超出規定的行李遭拒絕乘車，而該乘客剛剛見到有其他人推手推車入閘乘車。該名投訴人其後離開，過程中，並沒有觸及任何乘客所說語言的問題，職員亦沒有見到當時有乘客推手推車的情況。

港鐵附例列明行李呎寸

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。