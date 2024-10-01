愛妻私處有異味　臭到人夫無力「愛愛」發文求救　網民籲及早坦白

個人衛生十分重要，但身上有異味的人自己未必感受到，旁人該如何是好？外國有人夫發帖文求救，指愛妻每逢周末都不會洗澡，而即使洗了澡，但都無法沖走私處異味，妻子甚至認為私處會自我清潔，所以毋須特別清洗。人夫形容妻子私處臭到令他既不想也不能跟她「愛愛」，導致夫婦每年只有1至2次性生活，故求教廣大網民如何能隱晦地向伴侶道出事實。



帖文引來不少網民熱議，不少人對人夫寄予無限同情，又解釋私處的確會自我清潔，但周邊位置沒有相關功能，所以始終都要好好清潔，又建議樓主應早向妻子坦白事件，甚至建議「鴛鴦浴」，乘機為對方清洗。



外國有人夫指妻子私處有異味，濃烈得令他不想也不能「愛愛」，影響夫婦感情。（資料圖片）

妻子私處異味濃烈到影響性生活

慘受妻子異味困擾的人夫在「Reddit」討論區以「我如何告訴妻子她的衛生狀況已經破壞了我們的性生活？」為題發文，先交代夫婦的基本資料，指2人同是30多歲，一起已經9年，沒有子女。

樓主隨後指，妻子周末很少洗澡，即使她願意沖涼，私處異味並沒有消失，而她認為私處會自然地自我清潔，所以不需要特別清洗私處。樓主覺得該種異味並非感染所致，又指最初始認識太太時，已察到對方有該情況，而且從來沒有好轉過。樓主又指妻子曾因其他問題而看婦科醫生，但從未提起過私處異味的問題。

而當妻子想「愛愛」時，樓主聞到該股異味就難以維持雄風，導致夫婦間每年只有1至2次性生活。

樓主到妻子私處異味時，就難以維持雄風，導致夫婦間每年只有1至2次性生活。 (unsplash@avasol)

女性私處的確會自我清潔

樓主直言「很想和妻子有親密關係，而且非常愛她」，但不知如何在顧及對方感受下道出私處異味問題，希望網友集思廣益，挽救自己婚姻。

帖文引來多名網民同情和討論，有人表示從衛生角度解釋，女性私處的確會自我清潔，但附近位置沒有相關功能，所以樓主太太要明白需要清潔私處。網民一致認為事實雖然殘酷，但建議樓主「長痛不如短痛，盡快向妻子坦白」，甚至提出可以「鴛鴦浴」，樓主協助清洗妻子私處。