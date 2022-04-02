台女被嫌私處臭急求醫　揭下身布滿抓痕血絲　出事全因一個壞習慣

一名40歲台女胯下癢被醫師診斷是長皮膚股癬，從大腿內側至屁股兩片地圖狀紅疹，癢爆狂抓。



此外，當地醫生也發現她私密處流出「濃稠芝士醬」，追問下才發現，下體超臭被男友嫌棄，好幾段感情因此無疾而終。由於是念珠菌感染，只能請她到婦產科治療。

【圖輯】好臭好臭點算好！醫生一睇驚揭「布滿抓痕、血絲、傷口非常癢…」（點圖放大看什麼壞習慣讓女苦主出事👇👇👇）

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「人家是內外兼修，她是內外中鏢！」台灣皮膚科醫生蔡逸姍在節目《醫師好辣》中分享，一名40歲女強人主訴胯下癢，扭扭捏捏脫下褲子後，驚見她大腿內側及屁股兩片地圖狀紅疹，上頭布滿抓痕、血絲及傷口非常癢，診斷為皮膚黴菌－股癬。此外，她下體分泌物異味不斷飄散出來，追問下才發現她整個月都墊著護墊，認為便宜、內褲又不會髒，乾淨又方便。

蔡逸姍強調，事實上在非生理期不可以使用護墊，多一層悶熱，加上女子又愛穿緊身褲裝，這壞習慣使得她下體不斷流出「乳酪狀分泌物」，推測為念珠菌感染，只能轉介至婦產科就診。

蔡逸姍接著轉述女子悲情經歷，先前曾有過幾段感情，甚至有論及婚嫁的男友，好幾次在親密時刻，被男友嫌棄「你下面有點臭臭的，要不要去檢查」，讓她身心受創，認為這一番話是在質疑自己私生活很亂，感情因此告吹。女子因忙碌未就醫，壓力大免疫力低落，病況時好時壞，卻總是「想等它自己好」，未料越拖越嚴重。

蔡逸姍解釋，女子私密處感染念珠菌，外頭皮膚則是皮癬菌，「黴菌家族、念珠菌家族通通都有」。她也呼籲，看得到的病灶都可治療，不用過度擔心。並提醒愛穿緊身褲、內搭褲的女性們，一週可挑幾天穿裙子，在家時也可以雙腿開開保持透氣、通風，以確保「妹妹健康」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】