人妻轉性沉迷拍性愛片　要求老公大特寫私處「分享同好」未係最誇

夫妻間的感情問題總讓人霧裡看花！台灣一對結婚10年的夫妻，一直以來感情都相當穩定，兩人育有一個小孩，家庭生活十分美滿。然而，妻子有天卻性情大變，不僅頻頻要求房事，還要老公拍下性愛過程，最終男方難以接受決定離婚！



【圖輯】人妻行房要求拍性愛影片「要拿去給好姊妹看一看…」老公離婚後驚揭更驚人秘密（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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怎料事後竟意外發現平板電腦裡藏有多部妻子和其他男人的私密片，人數高達12人，讓他氣得將所有人告上當地法院。

台灣資深媒體人胡孝誠日前上節目《新聞挖挖哇》，分享了令他印象最深刻的外遇事件，他表示，這對夫妻結婚10年且生下孩子，在外人眼裡看來，感情並沒有什麼異樣。怎料有天，男方發現妻子在房事上行為變得古怪，原先保守樸素的她，突然在行房的時候拿出相機，要求老公拍攝床上過程，甚至還希望能把私密處「拍得近一點」，稱自己要拿去給好姊妹「看一看」。

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老公聽完為之震怒，大罵對方「妳是有病嗎？」雖然覺得太太有問題，但苦無證據，最終雙方鬧得不歡而散，10年婚姻宣告終結。直到離婚後，有次他跟孩子借用平板電腦，意外發現裡頭有個「秘密檔案」資料夾，還直接取名「約砲紀錄」，內容全是前妻和其他男人的「愛情動作片」，短短2年內就累積了12位小王，讓他當場崩潰。

之後男方一舉把所有人告上當地法院，胡孝誠透露，他看過法院紀錄，妻子稱因為老公總會以「好累」為由，拒絕和太太行房，她只好「從別的地方發展」，離譜的案例驚呆眾人，胡孝誠也說，小王的人數「簡直可以組一支棒球隊了」。

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