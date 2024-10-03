港媽抱B搭的士！斥司機聞短途即變臉：中途叫落車　網民揭1點犯法

的士記分制本年9月實施，涵蓋11項與的士司機相關的行為，其中若的士司機拒載將被記10分，2年間被記滿15分首次可被停牌3個月，其後每次6個月，記分制令到的士業界人人自危。有港媽在網上發帖稱遇到害群之馬，表示自己帶同幼嬰上車，的士司機知道她是短途客人後，批評她「上車前唔講」，甚至「去到半路中途叫落車」，怒極下網上貼照片公審司機。



網民都狠批涉事司機差勁，「上咗車都要人落車咁衰」、「告佢啦」、「說好的記分制要善用」。有人則留意到的士司機仍然使用過期的士司機證，直指他「一開始已經犯法」。不過，亦有人認為港媽只有的士司機的容貌和司機證等資料，暫時屬一面之辭，「其實咩事先，又無頭無尾，任人講」、「看圖作文」。有網民則「錯重點」。



抱着幼嬰的港媽稱因乘搭短途而被的士司機拒載。（fb群組「慈雲山資訊交流」圖片）

港媽怒極上載照片公審司機

該名港媽在facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖，稱自己帶同幼嬰登上1輛的士，由於距離較近，所以司機批評樓主「上車前唔講」，甚至「去到半路中途叫落車」。樓主形容「香港有呢啲可悲嘅司機」，同時上載該名的士司機的容貌和司機證等資料，包括中英文姓名。

抱着幼嬰的港媽稱因乘搭短途而被的士司機拒載。（《降魔的》電視劇照）

網民舉報：叫佢去差館

帖文引來大量網民留言，甚至轉載至其他群組，齊聲批評該名的士司機，「有埋名，投訴佢啦」、「唔好落車，叫佢去差館」、「扣到佢停牌」，亦有人留意到的士司機仍使用過期的士司機證，但落旗收費是29元，相信近期拍攝，「唔使去差館，打999叫差人嚟先，乜嘢都唔好講，司機證過期發咗告票，然後再處理佢拒載掂晒」。

有網民留意到司機證已過期，稱已犯法。（fb群組「慈雲山資訊交流」圖片）

但亦有人認為拒載部份無證無據，「冇證據，警察都幫你唔到囉」、「唔報警？老作！」、「求其影張相，寫一大段嘢，咁係咪可以當呈堂證供呢？」。

（綜合）