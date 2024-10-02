天價白飯28元1碗！小紅書女國慶食尖沙咀餐廳呻被坑　網民：搶錢

【香港旅遊／國慶日／尖沙咀美食】這是「天價白飯」？有女生於小紅書發文表示，她於國慶日假期到尖沙咀1家泰國菜餐廳食飯，在沒有看菜單下叫了3個「白飯」，詎料看賬單才驚訝發現3個白飯竟要價84元，即28元1碗，令她大呻，「是不是搞錯了……一次教訓，不看菜牌的後果就是被坑」。



「28元1碗白飯」震撼網民，直指「嘩真的是天價了」、「香港人北上唔係冇原因」、「有啲食唔起」、「搶錢！」。但也有網民認為餐廳明碼實價，沒有問題，「說真你不能用被坑去形容，你只能說沒看清或問清楚價錢下單」、「叫嘢前唔問價錢，責任喺店家？」。



白飯要28元1碗？（示意圖／gettyimages）

尖沙咀餐廳28元1個白飯

白飯多少錢1碗才合理？有女生於小紅書以「尖沙咀國慶假期吃飯離譜」為題發文，指她一行5人於10月1日國慶日假期到尖沙咀光顧1家泰國菜餐廳，叫了多款美食及3碗白飯，詎料看賬單才發現，3個白飯竟要價84元，即28元1碗，令她震驚，「這家泰國菜也算經常去吃的一家了，平常也沒點過白飯，剛好今天（10月1日）想吃『香葉辣椒肉碎』，肯定要搭配一碗白米飯才美味，買單很少看賬單，今天鬼使神差看了一下，什麼鬼『白飯3個84元』是不是搞錯了」。

賬單看到，3個「白飯」標價84元。（小紅書）

從樓主上載賬單看到，她們點了「燒西冷牛扒」、「泰國青芒果沙律」、「青咖哩羊架」及「香草辣椒炒肉碎」，以及3個「白飯」等，連服務費埋單總計1221元，其中3個「白飯」標價84元。

賬單看到，她們點了「燒西冷牛扒」、「泰國青芒果沙律」、「青咖哩羊架」及「香草辣椒炒肉碎」，以及3個「白飯」等。（小紅書）

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小紅書女：不看菜牌後果就是被坑

樓主感嘆，「一次教訓，不看菜牌的後果就是被坑……當時只能怪自己沒看白米飯價格，吃啞巴虧吧」。她又提醒其他人，「大家出門在外看清菜牌，特別是白米飯價格。

不少網民對白飯價格感到驚訝。（小紅書）

網民：食唔起

不少網民對相關白飯價格感到驚訝，「嘩真的是天價了」、「香港真繁榮，白飯28蚊/個，下午深水埗燒味外賣飯才18蚊，尖沙咀真係專做遊客」、「星期六、日公眾假期海鮮價！」、「可能個白飯先係招牌」、「香港人北上唔係冇原因」、「有啲食唔起」、「搶錢！」、「水魚之都」。

但也有網民認為餐廳明碼實價，沒有問題，「說真你不能用被坑去形容，你只能說沒看清或問清楚價錢下單」、「叫嘢前唔問價錢，責任喺店家？」、「香港這個價格正常的」、「白飯賣得貴係因為好多人入來坐低又唔消費share 食，叫1個餐加個白飯兩份食，或者5個人，叫3個餐，4個人叫2個餐諸如此類，餐廳係防呢人。人哋人工舖租擺咗喺度，位就係得咁多個，繁忙時間係個幾個鐘，搵錢交租出糧都靠個段時間」。