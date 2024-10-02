趕客？富臨店長狂罵食客影片瘋傳：巴閉過你！　食客反擊後續絕了

這樣是「趕客」？本港網絡流傳1段「富臨酒家店長狂罵食客」影片，指天水圍天盛商場富臨酒家店長與食客爭執，其間2人取出手機互影，店長更明言「我係管呢間舖嘅。巴閉過你啊」、「妳好有錢啊？有錢咪出去囉，我唔歡迎妳啊，呢到唔到妳鬧事」。食客之後繼續邊罵邊拍片直至影片結束，店長則未有再與食客爭吵。



影片引來網民熱議，「店長竟然閙客，一係炒得一係執得」、「就算係個客唔啱都唔應該X個客啦」；也有網民認為，「似西人鬧西人」、「事出必有因，冇頭冇尾，都唔知發生乜」。



本港網絡流傳1段「富臨酒家店長狂罵食客」影片。（影片截圖）

富臨店長與食客互罵

有港男周一（9月30日）於Facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」發布影片，指天水圍天盛商場富臨酒家店長發惡責罵食客。

影片長2分48秒，見到穿黑色西裝的店長，正與1名大媽食客爭執，雙方取出手機互拍，左移右動上演攻防戰。這時另1名較年輕男職員加入爆粗指罵大媽，「妳慳X啲啦，我X妳。妳望下妳自己啦，點樣影妳啊？」。大媽回擊「X你老X，報警囉」，男職員則說「唔好X嘈喇，由X得佢發癲」。

店長與1名大媽食客爭執，雙方取出手機互拍，左移右動上演攻防戰。（影片截圖）

店長與1名大媽食客爭執，雙方取出手機互拍，左移右動上演攻防戰。（影片截圖）

富臨店長：我唔歡迎妳

大媽仍在拍片大聲指罵，店長表示「妳一係坐低飲茶，一係就出去（離開），就係咁簡單」，又明言「我係管呢間舖嘅！」。大媽反問「好巴閉咩？」，店長反嗆「巴閉過妳啊！你好有錢啊？有錢咪出去囉」。大媽反駁「喺度食嘢」，店長即說「我唔歡迎妳啊。呢到唔到妳鬧事」。

店長向大媽表示，「我唔歡迎妳啊。呢到唔到妳鬧事」。（影片截圖）

之後店長與男職員走開與大媽保持距離，未有再與大媽爭吵，大媽則繼續邊罵邊拍片，直至影片結束。

之後店長與男職員走開與大媽保持距離，未有再與大媽爭吵，大媽則繼續邊罵邊拍片。（影片截圖）

網民：趕客？

網民看過影片議論紛紛，有人認為無論如何不應責罵客人，「店長竟然閙客，一係炒得一係執得」、「就算係個客唔啱都唔應該X個客啦」、「咩係想趕客？」。

也有人指事出必有因，「事出必有因，冇頭冇尾，都唔知發生乜」、「呢個大媽咁有台型戰力十足，都唔係信女嚟啦」、「似西人鬧西人」、「而家啲人最叻就係大家揸住部電話，用錄影功能攻擊大家」。