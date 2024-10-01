去壽司郎千萬不要這樣做？港媽呻被職員玩謝：好無奈　網民批西客

光顧壽司郎千萬不要做這件事？有港媽於網上發帖表示，她帶小朋友到壽司郎過生日，並且自備蛋糕，到切蛋糕時想點蠟燭，惟「全間店冇得點蠟燭」，更有職員提醒她「唔會幫你哋做呢啲嘢」，但隨後又有職員成功找來打火機點蠟燭。港媽便要求取碟及叉吃蛋糕，但職員表示不能提供，港媽大呻「非常無奈及搞笑」，遂發文提醒其他人，「要食蛋糕千祈唔好（喺）佢（壽司郎）呢度」。



帖文引來網民熱議，紛紛批評樓主是「西客」、「你帶外來食物入日本料理餐廳食已經唔啱，人哋通融畀你食，點解你仲會expect人提供碟同火機畀你？」、「所以有啲餐廳收切餅費係合理」、「去壽司郎帶自己個蛋糕去切，仲要咁多要求，真係唔知醜字點寫」。



有港媽帶蛋糕去壽司郎為孩子慶祝生日，反呻店方沒有提供火機及碟和叉，被網民斥西客。（資料圖片）

港媽自備蛋糕到壽司郎為兒子慶生

該港媽周日（9月29日）於Facebook專頁「Sushiro HK 香港壽司郎」1則帖文留言，講述她帶小朋友到壽司郎食蛋糕慶祝生日經歷。

樓主表示，由於孩子生日，她自備蛋糕到壽司郎慶祝生日，「小朋友生日，我帶咗蛋糕過嚟，當時同事話要自己清理糕盒，我話冇問題」。到切蛋糕時想點蠟燭，但全間店都沒有蠟燭，更有職員提醒她「唔會幫你哋做呢啲嘢」，「全間店冇得點蠟燭，幫（當）我覺得好無奈嘅時候，竟然仲有店內同事提醒我，我哋唔會幫你哋做呢啲嘢」。

港媽講述她帶小朋友到壽司郎食蛋糕慶祝生日經歷，形容「非常無奈及搞笑」。（Facebook）

港媽要求店方提供打火機、碟及叉

樓主稱，後來有「同事」找來打火機點蠟燭，「但係我已經覺得非常搞笑，佢哋話我哋唔會提供呢啲嘢」。樓主之後再要求職員提供「碟仔」和「叉」，惟職員表示未能提供，「我要求要碟仔，佢話我哋唔會提供啲碟畀你食蛋糕，跟住我哋要用豉油碟，問佢攞叉，同事話不能提供」。

樓主遂提醒其他人千萬不要到壽司郎食蛋糕，「提醒大家如果上嚟慶祝生日，要食蛋糕千祈唔好佢呢度？非常無奈及搞笑」。

帖文引來網民熱議，紛紛批評樓主是「西客」。（Facebook）

網民批自備蛋糕去壽司郎是西客行為

帖文引來網民熱議，紛紛批評樓主是「西客」、「你帶外來食物入日本料理餐廳食已經唔啱，人哋通融畀你食，點解你仲會expect人提供碟同火機畀你？」、「無火機有咩咁搞笑，唔係老馮畀你食外面帶入嚟嘅食物」、「所以有啲餐廳收切餅費係合理」、「去壽司郎帶自己個蛋糕去切，仲要咁多要求，真係唔知醜字點寫」、「無得收你錢仲要求多多，麻X煩！」、「唔請你走，算好畀面」。

也有網民分析，「碟仔佢唔比你都好正常，不論畀壽司碟定小食碟你，一陣埋單嗰陣啲碟數同張單唔match又要check」、「叫得同事就你哋自己圍內搞掂佢啦」。