用斗零搭小巴？綠van告示：有人投入大量5仙　網民︰願10倍價回收

香港硬幣歷史悠久，部份雖已停用，但具有一定收藏價值。網上瘋傳1張相片，指有綠色專線小巴公司近日貼出告示，提醒乘客「如用現金付款，只接受香港現行流通貨幣」，並指「近日有人投入大量5仙」，而5仙硬幣已在1989年停用。告示被轉載到多個社交平台，許多網民笑言「5仙仲值錢」、「5仙？我願意用10倍價錢，每枚5毫回收」、「我想要5仙喎」。



有綠色專線小巴公司貼出告示，指出「近日有人投入大量5仙」，同時展示大量5仙硬幣的照片。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

相關告示被上載至facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」，有綠色專線小巴公司指出「近日有人投入大量5仙」，提醒「請勿再用5仙付款」、「如用現金付款，只接受香港現行流通貨幣」，同時展示大量5仙硬幣的照片。

許多網民笑言想要5仙硬幣，「5仙我想要喎」、「唔係以為5仙只係值5仙呀？」、「小巴公司其實賺咗」，不少人更詢問是哪條路線的小巴，似乎希望去「尋寶」。

香港於1866年推出首批5仙硬幣。（金管局網站圖片）

根據金管局網站資料，5仙硬幣於1866年面世，重3分6厘，當時菜市場常用暗號代替數字，「斗」代表「3」，「零」代表「6」，因此俗稱「斗零」，直至1989年停用；另香港於1941年曾發行5仙紙幣，到1969年停用。雖然5仙紙幣和硬幣不再是法定貨幣，但由於已停止生產，所以極具收藏價值，吸引不少愛好者或收藏家收藏。

（綜合）