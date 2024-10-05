新移民病人住院走數？公院職員致電追數　接聽者拋1句話惹怒全網

接受醫療服務後走數，還敢如此理真氣壯？有公立醫院職員在網上表示，有一天如常致電追討費用，見到病人身份證號碼，加上對方操不純正廣東話，估計是新移民人士‧。該病人得知是公立醫院來電追數，立即轉用普通話反嗆：「又是你們，你們想怎樣呀？」職員解釋對方於今年8月曾經住院，要求支付相關費用，詎料該病人拋下1句：「我不會交的，拜拜！」隨即掛線，令職員在網上發帖怒批「人無恥果然係無敵」。



網民直指近年「大把人走數」、「政府醫院其實已經好平」、「等醫管局告啦」、「真係好討厭」。



樓主認為「睇咗醫生交錢係天公地道吧？點解可以咁理所當然咁走數」。（《戀愛可以持續到天長地久》電視截圖）

看身份證號碼估計是新移民

樓主在Threads發帖表示，有一天如常為醫院打電話追數，見到病人身份證號碼，相信是新移民人士，於本年8月首次入院，金額不算太大，但出院後一直沒有支付，同事曾經致電，但對方當時沒有接聽。

樓主打通電話，聽到該位病人以不純正廣東話接聽後，立即表明身份，對方聽到是醫管局來電，即轉用普通話，不耐煩稱「又是你們，你們想怎樣呀？」。樓主立即解釋來意，同時要求支付住院等費用，怎料對方拋下1句「不會交的，拜拜」，隨即掛線。

樓主解釋如果住院費變成壞帳，醫管局會抽取個案提出控告。（示意圖/gettyimages）

網民狠批走數：識睇病唔識找數

樓主被對方的回應激怒，在網上表示「睇咗醫生交錢係天公地道吧？點解可以咁理所當然咁走數」。

大量網民狠批該名病人「玩壞規矩，真係無辦法」、「識睇病唔識找數」，亦有人詢問如果繼續走數，醫院會如何處理？樓主解釋會收取行政費，但如果仍然沒有付錢，就會變成壞帳，醫管局會抽取個案控告，「判佢輸，佢就一定要返醫院畀錢，會有紀錄」，又指費用可以分期付款。

（Threads）