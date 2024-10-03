港鐵大批內地客坐地下相瘋傳！阻通道仲咁做　網民1原因反勸體諒

【香港旅遊／國慶】港鐵座位有限，為休息要扭盡六壬。周二（10月1日）晚國慶煙花匯演結束後，本港網絡就瘋傳相片，指大批旅客離開乘搭港鐵時，在車廂通道席地而坐，佔去通道大部份空間，其他乘客難以通過。



相片引來網民熱議，不少人驚呼「地下好污糟仲坐落去」，也有人批評坐地下阻路，「不知所謂，影響市容！」。另有人呼籲體諒包容，「大家企到腳都軟埋，體諒下啦」。



大批旅客乘搭港鐵時，在車廂通道席地而坐，佔去通道大部份空間。（threads）

多名內地客坐港鐵車廂通道地下

為慶祝國慶75周年，本港周二（10月1日）晚上舉行國慶煙花匯演，吸引大批內地旅客來港觀看。

+ 22

煙花匯演結束後，不少內地客乘坐港鐵離開，網絡就瘋傳多張相片，指港鐵往羅湖列車上，有大批內地客坐在通道地上。

相片見到，多名男女坐在車廂通道兩旁。（threads）

從相片見到，多名男女坐在車廂通道兩旁，有的在看手機，有的在聊天；他們佔去大部份空間，中間只留下窄路，其他乘客看來難以通過。

另1張相更見到，一大班成年男女和小朋友齊齊坐在港鐵車廂通道，腳與腳相連，連窄路也沒有留下。他們有的「閉目養神」，有的看手機和聊天。

另1張相見到，一大班成年男女和小朋友齊齊坐在港鐵車廂通道，腳與腳相連，通道沒有過路空間。（threads）

網民批阻路

相片引來網民熱議，不少人驚呼「地下好污糟仲坐落去」、「其實唔覺得污糟嘅咩，人人都搵隻腳踩過 」。也有人批評坐地下阻路，「不知所謂，影響市容！」、「成日都有人話只要唔影響到人就無問題，而家佢哋個個就係覺得自己唔係影響人，所以個個都咁樣坐。將啲唔應嘅事合理化，慢慢就會影響到每一個人」、「原本可以企廿幾人嘅空間，而家坐得幾個」、「好耐以前，搭早班火車返工，坐地下俾人罰過」。

亦有網民呼籲包容體諒，「大家企到腳都軟埋，體諒下啦」」、「大時大節預咗」、「睇嚟真係當地文化嚟」。