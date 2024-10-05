曼谷「貧民窟風」民宿爆紅！每晚住宿低至$X　有遊客預付32年房租

如此環境民宿，你有與趣入住嗎？泰國曼谷早前有民宿因其「貧民窟風」而爆紅，雖然其內部環境簡陋，不但沒有安裝空調、房內只有睡墊和蚊帳、甚至需要住客自行沖洗馬桶，但其每晚價格曾低至19泰銖（約5港元），獨特風格加上低廉房租吸引大批背包客入住，有遊客甚至預付32年房租。



民宿環境照片曝光後，引來網民熱議，許多人都表示震驚，「是去旅遊，不是去當遊民」、「沒冷氣我無法，在泰國我冷氣都開18度的」、「出國住的比自己家還爛，真的飛機票省起來，在家就好了」；不過亦有人讚賞居住民宿遊客勇於跳出舒適區，嘗試新事物，「學會與自己的物質慾保持更平衡和健康的關係，有時候會有特別好的收穫」。



泰國曼谷有民宿因其「貧民窟風」環境而在網上爆紅。（FB「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」圖片）

泰國「貧民窟風」民宿爆紅

facebook專頁「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」早前發帖，介紹泰國1間因「貧民窟風」而爆紅的民宿。該民宿「Boss room」位於市區中心地帶，鄰近Bang khun non地鐵站，附近亦有便利店和百貨公司，對遊客來說頗為方便。雖然民宿位於曼谷市區，但因坐落在寧靜區域，加上木屋中有獨立房間，私隱度高。民宿有多達30年歷史，加上從未進行翻修，環境較為簡陋，據悉其每晚價錢由19到150泰銖不等（約5至35港元）。

環境簡陋沒有空調

民宿「Boss room」會為住客提供獨立房間、生活必需品、Wi-Fi（無線網路）、共用衛生間。從專頁上載的多張照片遭見，民宿環境簡陋，且沒有安裝空調，只有風扇，隔音效果亦明顯未如理想。雖住客可享有獨立房間，但內裏沒有提供睡床，僅有睡墊和蚊帳，房間亦沒有任何裝潢，甚至如廁後還需要自行沖洗馬桶，適合想節省旅行預算，體驗底層泰國人生活的遊客。

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有遊客預付32年房租

屋主稱「Boss room」是他從小長大的家，笑稱最初只是因為「怕鬼」，所以想找朋友一起住，沒想到推出住宿方案後大受歡迎，在Airbnb網站更獲得5星評價，甚至有租客一口氣支付長達32年的房租。他表示會先仔細篩選房客的性格等資料，務求讓住客們可成為朋友，他亦會把房客當成朋友般交流，24小時均可聯繫。

記者嘗試在Airbnb網站搜尋住宿1晚的價格，入住日期為2024年10月23日，退房日為10月24日，網站顯示價格為51港元，若然想要免費取消服務，價格則為56港元，價錢甚為便宜，不過住宿環境就有待房客決定入住與否。

記者嘗試在Airbnb網站搜尋住宿1晚的價格，網站顯示價格為51港元。（Airbnb截圖）

網民震驚：沒冷氣真的不行

帖文掀起網民熱烈討論，大部份人都表示無法接受，「我有王子公主病，沒有辦法住這一種」、「睡地板，自己沖馬桶，還好以前都有體驗過，想想我讓給別人好了」、「我不想花錢回到小時候的生活」、「沒冷氣我無法，在泰國我冷氣都開18度的」、「真的是體驗當地人的傳統生活方式，但我選擇渡假模式」、「是去旅遊，不是去當遊民」、「出國住的比自己家還爛，真的飛機票省起來，在家就好了」。

惟有人覺得民宿本不是給享受的人入住，「這間我有看到，評價還出奇地多！都說住過之後，能夠捨棄自己對於物質的追求，短暫抽離資本主義的社會」，有留言就表示理解民宿住客的感受，讚賞他們勇於跳出舒適區，嘗試新事物，「那種跳出自己生活的狹小世界，抽身以第三者的視角審視自己以往的生活，學會欣賞珍惜，學會與自己的物質慾保持更平衡和健康的關係，有時候會有特別好的收穫」。

（綜合）