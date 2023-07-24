訂民宿中伏　開門驚見「客房」竟是「後樓梯改造」　還附私人浴室

最近，抖音上一條視頻火了！點讚將近6萬，留言竟有1.5萬以上！標題就是「男子花200元預定民宿，竟是樓梯間改造的『loft』」！



好傢伙！日站君一看到這個標題就知道，「有才的設計師」又又又上線了！那我們就來圍觀一下吧！

視頻剛開始幾個鏡頭還是挺正常的，浴室的設備，什麼淋浴、洗手池等等，不僅該有都有，還挺乾淨整潔的呢。問題就出在視頻的第3秒，從浴室望過去就能看見這個所謂的「loft」的卧室……

點圖放大看看這「後樓梯民宿」的設計：

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卧室只有一張床，而且這張床越看越不對勁。接着博主下樓的時候，整個鏡頭呈現的都是真真實實的一間樓梯間！好傢伙，這loft是真的loft啊！説實話，打開視頻之前，日站君是真的沒覺得會這麼好笑！

但翻了翻評論發現，網友的反應更好笑，我們來看看。有網友説：「樓道主題房間？」「馬桶都有個單間，你卻住樓道。」「這個床像太平間偷的。」「你是不是看了個廁所圖片就訂了？」「200塊能住什麼loft心裏沒數呢？」「你就説是不是loft吧！」「這個只要給樓梯鋪滿一個漂亮的地毯，格調一下就上來了。」「洗完澡，床濕了，水簾洞主題房。」「好消息：訂到loft了；壞消息：只有loft。」「感覺住在了樓道裡。」「設計師是個人才。」「這叫樓梯間，這就是樓梯。」

日站君算是知道了，有才的設計師現在真是越來越多了，時不時就會來幾個作品震碎你的三觀！

室內設計天才，各個震碎你的三觀

既然都寫到這裏了，日站君必須帶大家再觀摩一下奇葩設計師的經典傑作。（沒看過的朋友有福了。）

5㎡大小，整出loft格局

前段時間，小紅書用户@JUNE分享的一間上海1600塊的5㎡複式，也真的很絕！

房間不大，但是五臟俱全，在5㎡的房間裏，設計師硬生生地整出了loft的格局！（點擊放大瀏覽）：

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loft的上層是一張床，也就是卧室。而順着樓梯下去，發現床這裏雖小，但不僅有廚房，還一個是浴室！而且，兩個空間該有的都有，什麼洗衣機，淋浴等等。甚至還有一台不小的雪櫃！再次提醒一下大家，這個房間只有5㎡！

樓梯對面還有一個梳妝枱，上方有個空調，仔細觀察還有一個收納櫃，好傢伙真是樣樣都沒落下！據説這間房子1600塊一個月！真的要感嘆一句：簡直天才，大師來了都得拍手叫好！

0室廳1衞？

除此之外，還有前段時間，也有一間類似的房子，也是大火特火！是B站上一位叫「黑貓長」的博主分享了一條「0室0廳1衞」的視頻。

設計師也是大手一揮！來了個絕世之作！（點擊放大瀏覽）：

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仔細看看這格局，真的是有點東西。床和馬桶，竟然能穩穩地同時並排擺放在房間的內部。網友：「這是在浴室裏擺了張床？」博主還順勢給咱們來了個360度花式上廁所。

再繼續仔細看看發現，這公寓雖然地兒小，但也是真．五臟俱全！小小的幾平米房，竟然還安排上了窗户？兩個字貼心！房間的設備也該有的都有，大件的空調、洗手池、馬桶、床一樣都沒少。甚至還有一小排暖氣，可以看到房東對於這間房間的設計確實用心了，但不多。暖氣後面還有可以晾曬的衣架。門口的掛衣架，竟然安排上了6鈎以上的加長版！豪氣了！還有插座、水壺、一次性牙刷牙杯都放在了小小的窗台上。最絕的是，牆壁上還有掛畫（藝術氛圍拉滿）。甚至讓日站君沒想到的是，如果覺得太悶，還有燈光和換氣功能！

真的，看完這些令人驚歎的設計之作，真的不得不稱上一句：設計師寧真是天選之才！

但講真，無論是200塊錢的「真．loft」，還是1600塊5㎡的複式，還是「0室0廳1衞」，每一次這種房型的大火都會引起相當大的爭議。有人覺得房子本身的問題很多，無論是格局還是安全，都需要有關部門的把控。但也有人覺得，這樣的户型很新奇、好玩，想一探究竟。那麼，對於以上這些房型，大家覺得怎麼樣呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】