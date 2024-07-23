超猛鬼台灣民宿！半夜床下會「有嘢伸出嚟」　女員工拍到這靈異照

我想記錄一下我弟弟跟他太太在過去一年多所遇到的真實經歷，我聽到時都覺得太驚悚可怕了！



文：林函慧（發表於靈異公社）

我弟婦本來是南部某家民宿的管家，需管理老闆旗下有好幾棟民宿，在過去一兩年我都是從電話中得知他們兩有一陣子過得很不好、常常生病。

原來他們管理的其中一棟民宿鬧鬼鬧得非常兇 ！害他們所有去過這棟民宿的員工都遭殃……

超猛鬼台灣民宿 員工數盡最恐怖經歷（01製圖）

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剛開始這間舊民宅要改建整修成民宿時工班工作不是很順利，聽到工人們常常一個個生病無法上工就覺得怪怪的，到正式經營時才知道，原來這裡是所謂人間與靈界的結界（這裡的磁場會不斷吸引各種鬼來）。本來這裡就住著前屋主過世的父親靈魂，且常常吵著要人家幫忙找他兒子來，結果外面還吸引一大堆的鬼來這裡，然後就不想離開了！

曾經，有客人帶著一歲多的孩子來住，才剛踏進門孩子就像被嚇到一樣淒厲地嚎啕大哭，哭到客人還以為孩子生病了，但是只要一離開這，卻又相安沒事！這樣試過幾次，客人自己也覺得毛毛的，就只好退房。

後來三不五時也有客人被裡面的鬼嚇得奪門而出不敢住 ，原來是一位日據時期的阿婆常在裡面故意現身嚇人，甚至半夜從床下故意突然伸出雙腿，把客人嚇的屁滾尿流。

來整理打掃的員工或管家每次來這裡都會很毛 ，且一踏入就會覺得胸悶頭暈，有時還會有黑影在那邊閃來閃去故意鬧你，不然有的鬼還會跟你回家，害得員工不是生病就是出車禍，就算要來這民宿管理也只敢白天來這裡。

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有一次我弟婦甚至拍到一張很真實的照片，但她不敢保留在手機，現在早刪除了，根據她的描述，這張照片我只能抓類似的來說明。我弟婦是對著機頂盒的方向拍過去，電視沒有開啟，但電視機上卻清楚地顯現有一位上身裸著、有六塊腹肌、臉型輪廓跟兩輪黑色眼睛很清楚的男鬼，躺在床上正在看著她。這張照片連我哥跟很不信邪的老闆都看過，也不得不承認這裡的確有另一個世界的存在！

在員工裡有一位本來就有陰陽眼的男生，他從小到大看鬼都習慣到不會怕，但是這棟卻是第一個讓他感到非常害怕也不想久待的地方。這位員工曾跟那位躺在床上有六塊腹肌的男鬼溝通過，原來這位男鬼是外面跑進來的，過去他是為情所困燒炭過世的年輕男子，來到這裡後就不想離開了。但他不想害人，他的現身純粹是想警告員工這裡其實有其他的惡鬼會害人，希望他們小心點。

因為這員工每次來看到的景象都太恐怖，他自己本身不敢說，在我弟弟請神明處理鬧鬼的過程裡他才透漏：這段期間裡面的鬼多到嚇死人！且很多是帶著惡意來捉弄人！也會想害人！唯一目的是想辦法趕人出去，不要來這打擾他們定居於此！

員工說甚至裡面有幾個很可惡的會故意像電影鬼片裡所看到的噁爛樣子在你旁邊流連，有時會故意推你讓你受傷，或者突然衝到你面前現身，用很可怕的鬼臉靠近你來嚇人！我想有幾個客人應該也是這樣才會哭著跑出去吧。

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原本曾請師傅作法用符鎮住，但有一次一張符掉在兩位女員工面前，隔天兩位就一直生病無法來上班，連他這常看鬼的人回家後睡覺也是常被驚醒。

曾經有一位女員工被前屋主的鬼爸爸看上還跟著她回家，晚上常上她的身，搞得她整個人快崩潰，最後她受不了跑去她常去的一間宮廟請神明救她，這才知道原來鬼爸爸想要她成為鬼新娘，希望可以帶走她，這件事也處理好久才平息，也嚇得她離職不幹了。

直到換成弟婦也被鬼爸爸跟回家，害她不斷發燒好幾天都沒退，看醫生都找不出原因，連我弟也跟著生病，我弟終於受不了，決定要去請示神明該怎麼處理這棟猛鬼民宿。

因為一直有員工出事，我弟跟弟婦之前曾經跑到南部某間很大的媽祖廟，媽祖說這裡是結界，是處理不完的，只能處理眼前的幾個惡鬼，連日據時代的阿婆名字都問出來，後來媽祖指示要跑到東獄殿請東獄大帝作主讓這位阿婆離開那裏。我弟說光是準備超渡法事送這位日據時代阿婆好上路就花好幾萬塊（台幣，下同）才圓滿，後來這位阿婆真的再也沒現身在民宿裡了。

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前屋主的鬼爸爸因為這次跟著我弟婦回去讓他們生活一直不得安寧，我弟後來依照指示再找西來庵的神明幫忙，西來庵的主神嚴厲警告這位鬼爸爸如果不安分、還想作怪害人，就準備帶他直下地獄處理！神奇的是隔日我弟弟跟弟婦都恢復健康，沒有發燒跟生病了！整個人像完全沒生過病一樣，真的深深敬畏靈界力量的存在。

因為結界造成裡面的鬼要請走也請不完，後來請媽祖處理，把主要的幾個惡鬼帶走後，這棟本來賣三年都賣不出去的房子沒多久居然成功賣給一個其他縣市的旅館業者，老闆突然成功脫手這棟讓他頭痛的民宿，大家也覺得實在神奇！從請示神明、找厲害的師父到場作法鎮壓搞了快一年，大家真的是快被搞瘋，終於暫時落幕。

不過後來這間民宿改名叫甚麼我就不清楚了，只是聽說新的民宿老闆也沒改建重新裝潢，因為原有的裝潢還好好的根本不須整修，但結界還在，暫時先用符鎮壓，裡面的鬼能維持多久不現身再來嚇客人就不知道了。

（另一張圖在床下，我也是根據他們描述，找出類似阿婆現身時惡作劇的景象，客人不被嚇到爆哭才怪！萬物有靈，都該抱著敬畏的心情尊重彼此的分界線。）

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網民留言：

「要是我趕快離職，才不跟他們玩」

「媽祖算慈悲的了，應該叫鍾魁或關公」

「這樣說大概能猜到肉粽，或許這經典之地是等待有緣人拆除，小間的大概都被我拆光了」

「直接開放說鬧鬼民宿，入住前要簽免責同意書，想必一定創造另類商機」

「源源不絕的鬼，連主題都讓鬼自己投票或是討論決定，如果有跟民眾回家這種不配合的鬼，就交給媽祖收起來」

「用靈異當主題搞不好一堆年輕人會跑來，到時是鬼自己待不下去。」

「如果鬧鬼的民宿改成廟或許能鎮壓這些無形吧？我們這裡有間半夜老是傳出傢俱移動的聲音，及白天會有無形現身的房子後來被改成四面佛宮廟後鬧鬼的情況就改善了，香火還蠻鼎盛的」



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