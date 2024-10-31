提早去見工！搭𨋢聽HR講壓價招數　打工仔面試1句寸爆　網民狂賀

打工最主要當然是為錢，你估真係為興趣咩！有打工仔在網上投稿，稱日前要去前工，結果較預約時間早了25分鐘到達該公司的大廈，並與一對男女一同乘搭升降機，聽到他們提及今日有2名求職者來面試，其中1人正好是樓主約好的時間，從男女的對話估計他們正好是樓主求職公司的人力資源部職員。當中男職員強調「無論啲人嗌幾多人工都好，你要撳咗佢落嚟先喎！」，稱最少要減1,000元至2,000元，又批評「𠵱家啲友仔得寸進尺㗎！係唔係都嗌高幾千，特別係嗰啲冇嘢做緊嘅人，憑咩bargain（討價還價）呀？」。



當升降機到達相關層樓時，3人相繼步出，他們才知道到樓主正是其中一名求職者，對方表現極尷尬。而在面試時，樓主拋出1句「冇嗌高幾千㗎，期望薪酬同上一份係平手」，擺明寸爆對方，最後當然見工失敗，幸好另1份工作已有着落。



許多網民狂賀樓主「見唔成工」，笑言「咁都被你聽到，避免浪費自己時間」、「唔叫高幾千，唔通我轉工為興趣呀？」、「好事嚟，緣份令到你避開咗1間衰公司」、「其實聽完都應該唔使上去見啦，嘥時間」。



樓主乘搭升降機時遇到一對男女，其中男子明言「無論啲人嗌幾多人工都好，你要撳咗佢落嚟先喎！」，相信2人是人力資源部職員。（《和解在後》電視劇照）

面試前提早25分鐘到公司

該名打工仔投稿至facebook專頁「辦公室日報」，表示本年9月獲1間公司相約下午2時15分面試，但他預早1班車到達，而該間公司附近「又真係冇咩好行」，他便決定提早到去該公司。

當時大約下午1時50分，樓主乘搭升降機時，見到有1男1女已在同，聽到男方詢問是否有人面試，女方答將有2人應徵，其中1人約好在下午2時15分見工。男方即強調「記得無論啲人嗌幾多人工都好，你要撳咗佢落嚟先喎！」，女方詢問想壓多少，男方指出「坐底一、兩千啦！而家啲友仔得寸進尺㗎！係唔係都嗌高幾千，特別係嗰啲冇嘢做緊嘅人，憑咩（討價還價）呀？」，但男方補充「撳咗先，真係好啱咪之後加返囉！」。

樓主面試時拋出1句：「冇嗌高幾千㗎，期望薪酬同上一份係平手」，擺明寸對方，最終亦面試失敗。（《和解在後》電視劇照）

聽到刻薄壓價對話 最終極尷尬

當升降機去到相關樓層時，該對男女先行步出，當女職員拍卡推門進入公司時，見到樓主站在後面，男職員覺得奇怪便詢問何事，樓主直言「約咗2時15分見工」。該對男女隨即互相對望，男職員更望手錶，樓主相信對方覺得「搞錯呀！早25分鐘上嚟？」，但對方再沒有理會樓主，交由女職員招待，現場氣氛非常尷尬。

樓主其後被安排入房面試，當談到福利問題時，他直言「冇嗌高幾千㗎，期望薪酬同上一份係平手」，該名女職員聽到後沒有回應。

女職員聽到樓主聲稱「冇嗌高幾千㗎，期望薪酬同上一份係平手」，沒有作出回應。（《和解在後》電視劇照）

面試失敗網民狂賀 樓主：已有工作機會

樓主稱之後沒有再見同𨋢的男職員，故不知道對方身份和職位，而這份工作當然收不到回音，但認為「個男人心態咁差，某程度上都反映呢度唔好做」，並慶幸有另1個工作機會。

帖文引來大量網民留言，不少人都祝賀樓主不用加入該公司，「其實早啲知道係好事嚟，啲同事上司咁嘅心態，做落都唔會開心」、「有其他人喺到就唔好講公司嘢啦」、「正常只要有第3個陌生人係度都唔會進行相關話題」、「塞翁失馬，焉知非福」。

（facebook專頁「辦公室日報」）