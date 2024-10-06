的士乘客投訴稱抱B難關車門　司機爆粗︰X你，唔X閂門　網民咁睇

的士司機服務質素一向為人詬病，市民可以向運輸署作出投訴。網上流傳1封運輸署寄給的士車主的信函，指出收到市民投訴，本年9月有乘客抱着嬰兒，無法關上車門，但司機不斷用粗言穢語辱罵乘客，提及「X你，你唔X閂門」，運輸署強調「未能查證上述事件是否屬實」，但建議車主向相關司機了解事件，提醒對方保持良好態度，以及「在乘客有需要時提供協助」。



帖文引來大量網民討論，有人發揮創意填充「其實司機想講『「幫」你，你唔「使」閂門！』」，其他人笑言「最衰都係乘客唔優質」、「都係個別事件」，亦有網民認為「可能另有內情呢！乘客只講自己版本」、「𠵱家老屈的士司機都得」。



運輸署本年9月20日發信給的士車主，有乘客聲稱事發時抱着嬰兒，所以無法關上車門，但司機不斷說粗口辱罵乘客，提及「X你，你唔X閂門」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

相關信函由運輸署本年9月20日發給的士車主，指出署方到投訴指，同月4日中午12時許，有乘客想由元朗錦上路往錦田公路四季名園，當時乘客抱着嬰兒，所以無法關上車門，但司機不斷說粗口辱罵乘客，內容包括「X你，你唔X閂門」。

根據車牌資料，涉事的士由該名車主登記，所以運輸署向車主發信，雖然未能查證上述事件是否屬實，但為了提升的士服務質素，建議車主向相關司機了解事件，提醒對方「在提供服務時應保持良好態度、待客以禮、不說粗言穢語」，避免作出不恰當的行為，並在乘客有需要時提供協助。

有網民笑言「最衰都係乘客唔優質」、「都係個別事件」，亦有人認為「我夠可以話個客講粗口鬧司機啦」、「𠵱家老屈的士司機都得」。（《降魔的》電視劇照）

運輸署要求車主填妥夾附的回條，2星期內將回條傳真或寄給署方以作紀錄。

有關信函被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，許多網民笑言「填充題題目，答對可得5分」、「投訴完都無結果」、「試吓話去四季酒店會唔會被人X？」，亦有網民認為死無對證，難以證實涉事的士司機說過粗口辱罵乘客，「我夠可以話個客講粗口鬧司機啦」、「口同鼻拗，冇結果，最好立例安裝車內cam」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）