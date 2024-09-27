內地動物園「熊貓竟然係狗」伸脷四圍走　外國人狠批　園方回應了

熊貓呆萌療癒的模樣吸引許多人喜愛，是不少動物園的明星動物。



然而有民眾日前到中國大陸廣東一處動物園，卻發現以假亂真的「熊貓犬」，乍看和熊貓有些相似，仔細看卻被揪出根本就是鬆獅犬，引爆網友怒火。

然而園方對此僅表示本來就是主打「珍奇異獸」，認為並無不妥。

一名美國X用戶貼出影片，批評中國廣東汕尾寵物樂園用鬆獅犬扮熊貓。（X@CollinRugg）

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綜合陸媒報導，有遊客前往汕尾寵物樂園，逛到一半卻發現外型有點詭異的動物，一看旁邊還放個告示牌，大方介紹眼前所看到的正是「熊貓犬」。

還寫道熊貓犬是一種看起來像熊貓的彩繪寵物狗，個性相當溫和，而且「不吃竹子只吃狗糧」。

動物園負責人表示，目前這兩隻「熊貓犬」已經成為遊客的最愛，並指出「我們就是主打珍奇異獸的寵物樂園」，由鬆獅犬染色的熊貓狗正是主打的特色之一。

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然而有網友對此說法並不買單，認為彩繪熊貓狗可能涉嫌虐待鬆獅犬。園方則對此解釋，熊貓犬的的顏色都是使用對動物無害的染料，因此不會對動物造成傷害。

類似的事件已不是第一次發生，今年五月也有遊客前往江蘇泰州動物園，同樣看到被染成熊貓狗的鬆獅犬，泰州熊貓犬更一度成為爆紅關鍵字。

泰州動物園回應，每天都很多遊客來看熊貓犬，非常受歡迎，也坦承「熊貓我們這邊是不可能飼養的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】