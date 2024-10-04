西九豪宅召的士去九龍塘中學　2字令司機嬲爆：有錢人真係冚家Ｘ

返學call的士要求折扣惹不滿？有的士司機在的士群組發文，上載電召的士程式圖片，顯示有乘客想由九龍站豪宅屋苑西九龍漾日居到九龍塘某國際學校，並要求打九折，他鬧爆「香港的士啲客已經敗壞到一個嚴重程度」，質疑路程「雞腳」兼可能遇上塞車，按錶收費也賺不多，形容是「乞兒兜攞飯食」，「啲有錢人真係冚家Ｘ到一個程度」。



帖文引來熱議，有人笑言「從來不去接嗰到的西客」，而乘客不停要求折扣也是行家造成，「不如問下點解咁多仇家做85同定食」，但部份網民認為的士司機要求太多，「西九龍去九龍塘算雞腳？」、「去邊都俾你哋批評？使唔使當你哋係皇帝咁供奉啊？」。



樓主不滿由九龍站豪宅屋苑西九龍漾日居到九龍塘某中學，竟然要求九折，而且「支旗已經雞腳」。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，上傳1張電召的士程式的截圖，他針對的是當中第二個訂單，由九龍站豪宅屋苑西九龍漾日居到九龍塘某中學，打上「九折」，應要求提供車資九折優惠。翻查網上電召的士程式資料，該路程正常車資約為60元。

批評「支旗已經雞腳」 或遇上塞車

樓主不滿指，「香港的士真係好貴咩，香港的士啲客已經敗壞到一個嚴重程度」，批評由漾日居到九龍塘上學「支旗已經雞腳」，而且一旦遇上九龍塘區學校放學可能塞車，「睇錶收費都賺錢唔多，都仲要喺乞兒兜攞飯食，啲有錢人真係冚家Ｘ到一個程度」。

樓主怒斥：「睇錶收費都賺錢唔多，都仲要喺乞兒兜攞飯食，啲有錢人真係冚家Ｘ到一個程度。」（fb群組「的士司機資訊網Taxi」截圖）

網民：從來不去接嗰度的西客

有網民認同樓主，稱「從來不去接嗰度的西客」、「所以佢有錢，因為每樣都度住」、「啲樓跌咗兩成要幫補吓」、「唔過百嘅折頭柯打絕對唔X㩒」、「冇人接便會由減變加，慢慢等啦！小朋友好快遲到啦，唔好叫司機揸快啲，好危險㗎」。

不過，部份網民認為樓主沒必要公審，「西九龍去九龍塘算雞腳？香港的士平定台灣新加坡杜拜平？人哋畀咩車你坐？」、「咁唔通住漾日居就冇權坐的士去九龍塘返學？去邊都俾你哋批評？使唔使當你哋係皇帝咁供奉啊？」。

有網民認為，的士乘客不時要求折扣也是行家造成。（資料圖片）

的士司機呻行家做85折的累事

有相信是的士司機的網民大呻，乘客要求折扣也是部份行家造成，「話啲客 ，不如問下點解咁多仇家做85同定食？」、「惡性循環， 客覺得攞折應份， 唔啱價唔做call唔到車又賴的士拒載」。

樓主認同有些行家給折扣累事，「就係做壞晒囉」、「做到個個都係攞着數」，有網民指對訂單不滿大可無視「可以唔做」，但他認為「就係嗰個好似你咁諗，所以今時今日的士就到咁差冇晒服務」。有網民揶揄道「你哋服務業嚟㗎大佬醒未呀？人哋扣錢你咪唔好接囉，調翻轉你找錢唔好找少幾毫呀」，樓主反駁「你為咗個幾毫子不斷爭拗呢個問題……坐巴士啱你多啲，仲有我從來都係四捨五入，夾夾埋埋每日都收唔多個兩蚊」。

（fb群組「的士司機資訊網Taxi」）