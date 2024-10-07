公路大塞車！自私男女亂泊車去路邊做這事　堅拒移開終報警咁收場

太自私了！內地甘肅有公路日前大塞車，有車主走到塞車源頭位置查看，驚見是一對男女將豐田私家車隨意停在公路上，然後帶齊裝備在路旁草叢旁的泥地「野餐」，霸佔路面位置令後方出現長長車龍。車主勸男女將移車卻被無視，盛怒下報警求助。最終警方到場喝令該對男女移車，他們才慢慢收起裝備離開。網民形容2人是「自私界的天花板」，驚訝竟「沒挨揍」，認為警方應進一步追究該對自私男女的刑責。



受阻車主行到車龍源頭，發現有輛豐田亂泊在公路上。（微博影片截圖）

男女車路邊野餐 拒絕將車駛開

內媒報道，10月3日甘肅有網民爆料，指沿公路行駛時一直塞車，在源頭位置發現有一對男女將豐田隨意泊在路邊野餐，還拒絕移車，「你看就這兩個人啊，把這整條路堵了」。影片所見，該對男女將車泊在公路上，行落旁邊泥路的草叢附近野餐，更帶備了露營用的摺枱摺櫈，其後有警察到場，在公路上指住他們不停喝令離開，男女才慢慢收拾，女子將櫈摺好當拐杖走到車子後尾箱，男方繼續收拾枱上物品。畫面可見到男女的白色豐田後方有長長車龍。

一對男女停車在路邊野餐，其他車主勸兩人移車被拒。（微博影片截圖）

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拍片者是受阻的其中1名車主，他當日駛在路上一直塞車不順，於是下車走到最前方查看，發現有輛車隨意停泊阻塞了路面，車上的一對男女正在下方的泥路上野餐，「它（白色豐田）停在這堵了後面很多的車，都是一點點蹭過來的」。車主曾上前勸他們將車移開，但對方未有理會，他氣得報警，直至警員趕到該對男女才願服從。

警察到場後，男女才慢慢收拾裝備離開。（微博影片截圖）

網民：自私界天花板

網民批評該對男女太自私，「這可能是自私界的天花板了」、「直接給它（豐田）撞下去！算不算追尾事故」、「這麼多人為什麼不上去把他們的攤子踢翻呢」、「為何不直接開到下面去才顯示到他的車是這麼優秀」。見交警只是命令男女移車，網民認為應追究阻塞交通責任，「命令移開這就完了？」、「能扣12分加拘留嗎？」、「下次繼續，馬路是我家」。

（綜合）