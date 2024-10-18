去富臨酒樓食飯外賣膠袋收$489？帳單瘋傳惹網民起哄　真相原來咁

人有錯手並不出奇，但最重要是懂得及時「補鑊」。本港社交網絡近日流傳1張酒樓帳單，有市民光顧天水圍天盛苑富臨皇宮酒樓，收到帳單時赫然發現被收取489.5元外賣袋錢。不過，帳單顯示日期是2016年，而上載者亦指「8年前嘅事，但教識咗我，食飯一定要check單」。帖文再被炒熱，許多網民笑言「買咁多個外賣袋做咩呢」、「成箱外賣袋」、「博你唔睇單」。



該張帳單早在8年前曾被瘋傳，當時《香港01》曾致電該間富臨皇宮酒樓了解，職員表示當日負責入單的收銀員是無心之失，已經即時退錢，詎料仍然被人公審，認為「聖人都有錯！」。而網民知道真相後都表示理解，認為一時錯手在所難免，及時退錢就好。



有市民8年前光顧天水圍天盛苑富臨皇宮酒樓，被收取489.5元外賣袋錢，以每個5毫計算，即多達979個。而帳單寫明扣除500元，相信是扣了該筆費用。（facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

該張收銀單近日被上載至facebook群組「青衣街坊吹水會」，可見有人在2016年1月前往富臨皇宮酒樓位於天水圍天盛苑的分店用膳，酒樓收取了489.5元外賣袋錢，以每個外賣袋5毫計算，即多達979個。但帳單亦寫明扣除500元，相信是扣減了該筆外賣袋費用，上載者形容「8年前嘅事，但教識咗我，食飯一定要check單」。

「天價外賣袋」吸引網民注視，令相片再度被炒熱，大量網民留言熱議，有人笑言「擺明有心喎」、「咁多袋拎去賣？」。

事件引來網民熱議，當年酒樓營業經理曾解釋事件是無心之失，當晚收銀員見到打錯單，已經即時退錢。（示意圖/gettyimages）

事實上，該照片於2016年被瘋傳後，事件吸引傳媒報道，而有自稱任職富臨收銀員的網民解釋，由於集團的膠袋收費代碼是「9793」，懷疑涉事收銀員一時手誤，才會打成「979」，希望大家高抬貴手，多些體諒前線員工。

《香港01》當年亦致電查詢涉事酒樓查詣，營業經理感到無奈，強調事件是無心之失，當晚收銀員見到打錯單，已經即時退錢，對事情變成網上公審感到不明所以，「聖人都有錯！我覺得係有人得閒冇事做囉」。

網民知道真相後亦同情酒樓職員，認為當時飲食業暢旺，雖然收銀員一時大意，但能立即退錢已是補救得宜。

（綜合）