二手飯？食鳳爪煲驚現「無皮雞翼」　食客質疑被咬過　店員咁回應

吃煲仔菜懷疑吃到「二手飯」？浙江有食客光顧連鎖餐廳時拍片投訴，發現明明點了「雞爪煲」（鳳爪煲），裏面卻有1隻沒有皮的雞翼，懷疑是其他食客吃剩的，即時沒有食慾，店方解釋是「人家遺漏進去的」，事主沒有繼續吃並離開。餐廳回覆內媒指沒有收客人錢，當時已完成協商。網民批評「這種用回收菜給顧客吃會不會遭雷劈」，但也有人認為雞翼未必被其他食客吃過，「感覺是用冷凍雞翅做的，皮很容易被煮掉」。



有食客到餐廳點了鳳爪煲食，發現煲內的雞翼是沒有雞皮，懷疑是其他人剩下的餸菜。（網上圖片）

內媒報道，食客林先生光顧浙江1間連鎖餐廳，並點了1個「雞爪煲」，吃了少許發現煲內有雞翼，只得肉和骨，沒有皮，他懷疑是被其他人吃剩的，頓時失去食欲。據林先生拍的影片，煲內醬汁紅紅的，在一堆鳳爪之中有隻很顯眼的雞翼，肉質看上去不完整，一邊雞翼骨已露了出來，他懷疑吃了別人的「二手飯」。

雞翼肉質不完整，雞翼骨向外凸出。（微博影片截圖）

林先生向店員反映，對方表示是「人家遺漏進去的」，他未有繼續吃，不久後離開餐廳，店方也沒有收錢。店方隨後回覆內媒指，事發當日已和客人完成協商，認為如果有其他疑問，事主可直接致電餐廳查詢。

店方沒直接承認雞翼是否被吃過，但網民批評「這種用回收菜給顧客吃會不會遭雷劈，口水油也少不了 」、「以前也吃到過一次這種半個雞翅，說是後廚不小心掉進去的」。不過，也有網民認為無法從影片判斷雞翼是否「食剩」，「感覺是用冷凍雞翅做的，皮很容易被煮掉，雞爪看起來也不像是新鮮雞爪做出來的樣子」、「不會有人吃掉外面雞皮而不吃裏面那條肉的」。

（綜合）