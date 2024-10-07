灣仔七人車與電車相撞　七人車車身凹陷照駛走　網民狂猜是這原因

發生車禍後理應停車，由警員處理。網上近日流傳1條影片，顯示有1輛豐田Alphard七人車和另1載客電車相撞後，七人車右邊車身明顯凹陷，但仍然強行轉彎離開，吸引多名電車乘客探頭觀看，眾人驚呼「隔籬架車郁緊」、「佢無事呀嘛？嗰個人（七人車司機）」。



許多網民估計車內可能有違法物品，所以不得不走，「明顯係毒品快餐車，多貨唔停得」、「成堆貨啊，仲唔走？」、「呢㗎車一定有啲嘢啦，如果身家清白，仲點會唔落車鬧人咩？」。



七人車右邊車身明顯損毀凹陷，相信被電車攔腰猛撞，車窗呈黑，街外人士難以見到車內情況。（facebook專頁「Omina」影片截圖）

相關影片被上載至facebook專頁「Omina」，長約11秒，可見現場是灣仔莊士敦道近盧押道往銅鑼灣方向，1輛載客電車已經停下，但1輛豐田Alphard七人車在電車左邊車頭位置，不斷嘗試向前移動，只見七人車右邊車身明顯損毀凹陷，疑似曾被電車攔腰猛撞，而七人車車窗呈黑，街外人士難以見到車內情況，最終七人車強行轉彎離開現場。

七人車強行轉彎離開現場。（facebook專頁「Omina」影片截圖）

多名電車乘客伸頭出去了解，驚呼「隔籬㗎車郁緊」、「好危險」、「佢無事呀嗎？嗰個人（七人車司機）」，車禍吸引多名途人駐足觀望。

影片引來大量網民討論，有人估計七人車內或有違法物品，所以司機一定要駕車離開，「㗎車一定有嘢啦」、「身有屎」、「個車牌隨時都假既，怕什麼？」、「車窗咁黑，入面裝乜？」。

（facebook專頁「Omina」）