8港人日本自駕遊撞車！開心影相打卡仲咁講　網民斥：影衰香港人

港人到日本旅行，不少人會選擇自駕遊，但也要慎防意外發生。本港網絡瘋傳1段影片，指一班港人到沖繩租私家車自駕遊時發生車禍，導致私家車車頭嚴重損毀，要由拖車拖走。意外後，這班港人滿臉笑容地與損毀的私家車「打卡」合照留念，放上網且留言「一趟旅行不出意外就出意外」。



網民看過影片認為這班港人輕視交通意外嚴重性，狠斥「影衰香港人」，「撞完仲要咁威放上網？」、「撞完仲咁嬉皮笑臉態度先X街」、「呢啲人應該禁止佢再入境就啱」，又擔心「真係遲早全日本租車公司落閘唔租畀香港人」。



本港網絡瘋傳1段影片，指一班港人到沖繩租私家車自駕遊時發生車禍，導致私家車車頭嚴重損毀，但他們開心地與「爛車」合照。（影片截圖）

日本自駕遊遇車禍 港人笑住合照打卡

交通意外還開心「打卡」？有港人於Instagram（IG）上載影片，記錄他們一行多人在日本沖繩租私家車自駕遊及發生交通意外情況，留言「一趟旅行不出意外就出意外」。

影片見到，他們租借的藍色七人車車頭嚴重損毀停在路中間，泵把脫落，司機露出無奈表情。私家車旁邊有1輛貨車停下，綜合現場環境，估計是私家車小路出大路時，撞到貨車導致車禍。

影片見到，他們租借的藍色七人車車頭嚴重損毀停在路中間，泵把脫落。（影片截圖）

影片見到，他們租借的藍色七人車車頭嚴重損毀停在路中間，泵把脫落。（影片截圖）

車禍後自製「血流披臉」重傷照

交通意外後，他們滿臉笑容與損毀的私家車「打卡」，還自製「血流披臉」的重相照片，看似相當歡樂。他們之後坐另一輛私家車，拍下藍色私家車被拖走情況。

交通意外後，他們滿臉笑容與損毀的私家車「打卡」，還自製「血流披臉」重傷照片。（影片截圖）

交通意外後，他們滿臉笑容與損毀的私家車「打卡」，還自製「血流披臉」照片。（影片截圖）

影片引來網民爭議，指摘這班港人輕視交通意外嚴重性。（影片截圖）

網民斥「影衰香港人」

影片引來網民爭議，指摘這班港人輕視交通意外嚴重性，「黐線，沖繩都可以揸到咁」、「影衰香港人」，「撞完仲要咁威放上網？」、「撞完仲咁嬉皮笑臉態度先X街」、「撞完仲好X開心咁，影X衰晒」、「呢啲人應該禁止佢再入境就啱」。亦有人擔心，「真係遲早全日本租車公司落閘唔租畀香港人」。

意外後，這班港人滿臉笑容與損毀的私家車「打卡」合照留念，放上網留言「一趟旅行不出意外就出意外」。（影片截圖）

也有網民認為不應苛責，指這班港人或許是「苦中作樂」緩解緊張及不安心情，「意外嘅嘢大家都估計唔到，唔係佢哋想咁」。

目前樓主IG刪除了影片，但網民已「留底」繼續轉載瘋傳。