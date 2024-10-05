5大生肖下周鴻運當頭 屬龍財運佳大把錢 1種人正財偏財都有收穫
撰文：聯合新聞網
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10月到來，《搜狐》指出，下周開始五大生肖將會鴻運當頭，包括屬鼠、牛、虎、龍、豬的朋友，可望「雙喜臨門」。
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生肖鼠
下周將充滿了無限的活力，財運充裕，不論正財還是偏財都有豐厚收穫。另外，如果有朋友邀請聚會，千萬不要拒絕，因為有機會結識貴人，單身者甚至還有脫單的可能。
生肖牛
收入持穩向上，另外在周三和周四購物，能買到超值好物。工作部分，謙虛謹慎，能得到他人支持。另在旅途中更有機會擴展人脈，遇到貴人朋友。
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生肖虎
下周財運表現特別佳，善於節約，非常適合進行投資理財，富有創意的思維有助事業發展。不過要注意的是，去外地遊玩時不要暴飲暴食，以免吃壞肚子。
生肖龍
下周財運極佳，能夠靈活應對各種財務狀況，周三、周四收穫頗豐。在職場上，他們工作效率高，讓上司非常滿意。另外，單身者有望遇見心儀對象，建議多外出尋找良緣。
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生肖豬
下周將因良好的人際關係吸引財源，同時得到更多機會與資源。建議回報貴人，假期約他們出來吃吃飯，或者一起遊玩，增進彼此感情。
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