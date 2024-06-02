面相｜從臉上5大特徵看出「嚴重公主病」下三白眼桃花眼都係高危
撰文：TVBS新聞網
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有些女性擁有高度自尊心，情緒容易受觸發，難以控制壞脾氣，長期受到特別寵愛的她們，出現過於驕縱行為，經常期望他人滿足她們的不合理要求，被稱有「公主病」。
對此，運勢專欄《旺好運》點名5大面相，是公主病高危險族群特徵。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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面相一：眉毛短、濃淡不均勻
當眉毛較短或者呈現斷斷續續、濃淡不均勻的情況，這可能代表女性的性格傾向於神經質，缺乏安全感。她們在面對小問題時可能變得易怒，因而恐在人際關係和與伴侶相處時引發頻繁衝突。
面相二：下三白眼
下三白眼指的是黑色眼球特別接近上瞼或靠近下瞼，使得眼球露出三面白色。擁有下三白眼的女性通常擁有強烈的自我意識，並在感情關係中表現出強勢的一面。
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面相三：桃花眼
具有明顯黑白分明、清澈明亮的桃花眼，通常有著自然的魅力，伴隨著桃花運。擁有桃花眼的女性可能經常受到他人的追求，因此可能容易養成需要他人伺候的公主病習慣。
面相四：鼻頭下垂
當鼻頭顯示明顯下垂，甚至垂至人中的一半，接近唇邊的女性，通常表現出情緒多變、任性而無節制的特質，她們往往將各種情況歸咎於他人，而不願意承擔自身的責任。
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面相五：上唇珠翹
擁有上嘴唇唇珠特別翹的女性，通常具有優秀的口才，喜歡為自己的觀點辯護。然而，這也可能使她們傾向於抱怨和發牢騷，使身邊的人感到相當辛苦。
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