面相｜從臉上5大特徵看出「嚴重公主病」下三白眼桃花眼都係高危

有些女性擁有高度自尊心，情緒容易受觸發，難以控制壞脾氣，長期受到特別寵愛的她們，出現過於驕縱行為，經常期望他人滿足她們的不合理要求，被稱有「公主病」。



對此，運勢專欄《旺好運》點名5大面相，是公主病高危險族群特徵。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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面相一：眉毛短、濃淡不均勻

當眉毛較短或者呈現斷斷續續、濃淡不均勻的情況，這可能代表女性的性格傾向於神經質，缺乏安全感。她們在面對小問題時可能變得易怒，因而恐在人際關係和與伴侶相處時引發頻繁衝突。

面相二：下三白眼

下三白眼指的是黑色眼球特別接近上瞼或靠近下瞼，使得眼球露出三面白色。擁有下三白眼的女性通常擁有強烈的自我意識，並在感情關係中表現出強勢的一面。

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面相三：桃花眼

具有明顯黑白分明、清澈明亮的桃花眼，通常有著自然的魅力，伴隨著桃花運。擁有桃花眼的女性可能經常受到他人的追求，因此可能容易養成需要他人伺候的公主病習慣。

面相四：鼻頭下垂

當鼻頭顯示明顯下垂，甚至垂至人中的一半，接近唇邊的女性，通常表現出情緒多變、任性而無節制的特質，她們往往將各種情況歸咎於他人，而不願意承擔自身的責任。

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面相五：上唇珠翹

擁有上嘴唇唇珠特別翹的女性，通常具有優秀的口才，喜歡為自己的觀點辯護。然而，這也可能使她們傾向於抱怨和發牢騷，使身邊的人感到相當辛苦。

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