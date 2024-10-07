男童騎單車摔倒致骨折大哭！聽醫生1句秒轉笑　內容曝光網民笑瘋

撰文：桃樂斯
出版：更新：

這真的是因禍得福！內地有男童因意外導致右手骨折，本來到醫院檢查時還不停哭鬧，未幾聽到醫生說「這個事挺嚴重的，一個月內不能寫作業了」，又指需要好好療傷，男童聽罷秒速地上演破涕為笑，變臉速度讓醫護人員和家長哭笑不已，片段曝光引發網民熱議，大家聽到內情都一起笑了。

有人表示理解男童感受，「要是（受傷了）告訴我免工作，我可能也會笑」、「這不是莫名其妙的笑，這是發自內心的笑」。但有人就提醒男荲不要高興得太早，「狂補作業的時候別哭」、「是時候鍛鍊另一隻手的寫作業能力」，甚至祝願他早日重返校園。

內地有男童騎單車摔倒，導致骨折崩潰痛哭，聽醫生1句話秒笑瘋。（微博影片截圖）

摔倒致骨折1個月不能做功課

內地微博報道，事發於10月3日國慶假期期間，安徽省有男童因騎單車不慎摔倒，導致右手骨折，疼痛讓他哭得撕心裂肺，家長見狀隨即將他送院治療。男童母親徐女士指，兒子到醫院時一直在哭，特別抗拒醫生檢查，直到聽見醫生說出「這個事挺嚴重的，一個月內不能寫作業了」，男童情緒突然來個大反轉，由哭鬧不停，轉為喜笑顏開。

男童母親表示，最初以為兒子是疼痛得到緩解，沒想到他笑容「越來越燦爛」，才明白兒子是知道不用寫作業而喜極不已，像是慶幸「摔出個小長假」。

男童於國慶假期期間騎單車，因不慎摔倒而導致右手骨折。（網上圖片）

坐在病床上難掩臉上笑容

微博影片可見，男童當時坐在病床上，其左手一直扶着受傷右手，醫生則忙於處理雜務，但他難掩臉上喜悅的笑容，甚至笑到顫抖，還一度低下頭，貌似不好意思讓人看見他喜悅之情。男童離開診室時，右手雖然要打石膏，但他仍對着鏡頭拍照「比Yeah」，隔着螢幕彷彿都能感受他內心的激動。

男童右手雖正打石膏，但仍對着鏡頭拍照「比Yeah」，喜悅之情盡顯臉上。（微博影片截圖）

網民：因禍得福

片段曝光掀起網民熱議，不少人都覺男童是因禍得福，「嘴角壓不住了，哈哈哈」、「孩童天真，看到免作業就笑開了」、「骨折竟然成了他的福星」、「要是接近期末考試，怕會笑出聲音」、「這不是莫名其妙的笑，這是發自內心的笑」、「要是告訴我免工作，我可能也會笑」，但同時亦對學生學業壓力感擔憂，「教育的悲哀」。

有網民則勸男童不要高興得太早，「狂補作業的時候別哭」、「小學出水痘請病假，放學時間朋友冒着被傳染的風險來探望我，還給我帶回來了當天的作業」、「可以背誦，讀書」、「數學題不耽誤，他算，家人寫」、「我小時候手臂脫臼了，照樣用左手寫作業，不寫還得挨揍」、「是時候鍛鍊另一隻手的寫作業能力」、「願他早日康復，重返校園」。

（綜合）

我要做警察！做功課唔專心慘被姐姐打　男童向警員告狀咁講勁爆笑職業病？數學老師返鄉過新年　教親戚孩子功課被圍觀變小班教學農曆新年丨小朋友功課遺屯門輕鐵站無人認領　網民：人哋專登漏低教到崩潰！爸爸教兒子做功課　半小時1題都唔識　拍枱致手掌骨折
熱話
安徽
兩岸奇趣
世界搜奇
千奇百趣
趣一趣