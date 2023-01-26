職業病？數學老師返鄉過新年　教親戚孩子功課被圍觀變小班教學

農曆新年假期應是盡情享受假期的好時機，然而內地有老師拜年時仍不忘本職！新春假期，重慶的數學老師鍾先生走訪親戚家拜年時，順便輔導親戚的孩子數學，結果吸引了好幾個小孩來「聽課」。對於拜年演變成「小班教學」，鍾先生表現得十分開心，更大讚孩子們勤奮。影片曝光後，有網民大讚鍾先生對教學的熱誠，「看他笑就知道他是真喜歡」、「熱愛教育的好老師」。



重慶市的初中數學老師鍾先生於表姐家拜年，順道教表姐的女兒做數學功課，見孩子基礎不錯，就多講了2題壓軸題，結果吸引了附近的孩子到場圍觀。（《九派新聞》微博影片截圖）

根據《九派新聞》報道，在重慶市當初中數學老師的鍾先生趁着新春假期回鄉過年，1月16日，鍾先生到表姐家探訪，順道教表姐的女兒做數學功課。出乎意料的是，附近的孩子們知道後都過去圍觀，於是鍾先生就教了約40多分鐘。從影片可見，鍾先生耐心地教導孩子如何拆解數學題，而圍在他身邊的孩子們都一臉專注地看着他，神情與在課室上堂無異。

鍾先生後來受當地媒體採訪，稱孩子的數學基礎還可以，所以就講解了2題壓軸題，他又表示感到開心，「這個畫面是一個很有趣的畫面，當時我也沒想到，看到了還是挺開心的，一群小孩這麼勤奮好學」。

帖文引起熱議，不少網民讚揚鍾先生，有人就打趣指「他怎麼一看就像數學老師？」、「職業病吧」。亦有同為老師的人表示感同身受，「最煩這種時候了，我想好好放個假，但親戚們動不動就是娃有些題做不來你給講講」、「過年了，還要無償加班，加班了還要給學生發紅包」，還有人為孩子「抱打不平」，「讓孩子好好放假行不」、「孩子苦着臉，也太慘了吧」。

（九派新聞）