港鐵紅磡站有嘢執？月台地下見「銀色銀包」　港男想執揭驚人真相

港鐵紅磡站四處是財物等人執？有港男在網上表示，日前經過港鐵紅磡站，見到地上疑似有人遺下物件，於是上前彎腰打算拾起，卻發現「銀色銀包」異常沉重，見到旁邊寫住「這是藝術品」，於是詢問其他網民有沒有同樣「擺烏龍」的經歷。



大量網民展示站內其他藝術品，例如帽、錶、拖鞋和縮骨遮，「中過伏，仲問咗坐係到既婆婆係咪跌咗個銀包，婆婆同我講返係藝術品先知自己X到仆街」、「我衝過去同職員講有人跌咗個銀包，佢笑笑口話呢個係藝術裝置嚟」，更有人上載其他圖片，顯示在樓梯見到1張港鐵車票，詢問「呢個都係藝術？」，其他網民笑言只是有人忘了取走港鐵車票。



港鐵紅磡站地上疑似有人遺下物件。（Threads影片截圖）

該名港男在Threads上載1條影片，長約16秒，可見港鐵紅磡站地上疑似有人遺下物件，於是他走近放下飲料，繼而彎腰打算拾起，發現無法提起，旁邊有文字提示指「這是藝術品」，樓主因而站起身離開。

許多網民展示站內其他藝術品，例如帽、錶、拖鞋和縮骨遮。（Threads圖片）

紅磡站遍佈帽、錶、拖鞋和縮骨遮

樓主在詢問其他網民有沒有類似誤會，隨即獲得大量回應去展示站內其他藝術品，例如帽、錶、拖鞋和縮骨遮，「好好笑好有創意，如果係彩色仲不得了，釣到好多勇者出黎嘗試」、「之前坐低見到有個銀包喺地下，我真係走去摸，我仲內心小劇場啲人會唔會以為我偷嘢，摸落去原來係假嘅」。

更有網民指在樓梯見到1張港鐵車票，上載相關照片，詢問「呢個都係藝術？」，其他網民笑言真是有人忘記取走港鐵車票。

紅磡站的藝術品名為「失而復得」，意念來自本港藝術家林嵐。（港鐵網站圖片）

紅磡站藝術品名為「失而復得」

根據港鐵網站，藝術品名為「失而復得」，由本港藝術家林嵐構思，月台上有不同年代的行李款式化為石雕，座位旁邊由舊式船隻和汽車回收而來的鋁零件鑄成失物，在車站中等待認領，包括手帕、空樽、舊帽、腕錶和童裝鞋等，寓意「別讓歲月的記憶流走，也別迷失在大時代中」。

（綜合）