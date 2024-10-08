港鐵當睡房？大叔除鞋打橫瞓　1人霸4個位惹議　網民1原因籲體諒

港鐵令你賓至如歸，真的可以車廂當屋企？近日有港女搭乘港鐵上班時，從列車外透過玻璃看到有一排座位沒人就坐，當時她狂喜，心想「實無死，我贏咗」，惟上車後驚見原來有個大叔躺下來「打側身瞓」，霸佔了近4個位，她遂無奈稱「我輸晒」。有網民批評該名大叔舉動自私；亦有人認為對方沒有對他人造成影響，勸予多加體諒，「可能係通宵」、「人哋做咗成晚已經好攰，唔好搞人瞓覺啦」。



有大叔搭乘港鐵時，「打側身」霸佔4個位睡覺被公審。（threads圖片）

港鐵大叔「打側身瞓」霸4個位

該女生在threads上傳照片，指當天早上7時45分於上水站上車，需搭乘至金鐘站上班，列車到站仍未打開車門時，她表示「第一件事就係物色有無位坐」，本來在月台隔着玻璃看見有一排沒人就坐座位，心想「實無死，我贏咗」，距料上車後看到這畫面，只好無奈慨嘆「我輸晒」。

相片可見，有位大叔脫下拖鞋，然後「打側身」躺在座位，一排本應共有5個座位，而他躺下睡覺已霸佔了4個座位，腳板底附近還有1張疑似已使用過的紙巾，以致最後1個座位亦未見有人就坐。雖相中目測當時車上人流未算多，但其睡姿如置身無人之境，確實會影響其他乘客就座選擇。

有網民批評橫躺大叔的自私舉動，並建議遇類似情況應通知港鐵職員處理。（示意圖／資料圖片）

網民笑：仲有1個位坐

有網民就不滿橫躺大叔的自私舉動，留言指「Mtr sleeper」、「好似見到長途機啲乘客」、「佢好貼心，腳趾夾住張紙巾同人保持距離」、「幫佢踢好對鞋，就下站踢出去」、「放地下又撠到人，索性物歸原主放返佢個頭上面」、「要撳鐘通知月台助理，有人暈咗喺車，下站抬走唔該」。有人笑稱樓主若不介意，尚有1個空位可坐，她則回覆「想同佢啲腳趾有Social distance（社交距離）」。

不過有留言覺得大叔只要沒有影響其他乘客，應多加體恤，「可能係通宵」、「人哋做咗成晚已經好攰，唔好搞人瞓覺啦」、「開始多人要坐就拍醒佢，瞓着咗唔知讓位」。有人就猜測對方或是身體不適，「我會拍一拍佢，驚佢暈咗」、「我試過勁唔舒服又叫唔到的士，於是搭地鐵，因為太累和頭痛，閉目休息中不自覺地坐開霸咗兩個位，醒來好怕俾人影相公審」。

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