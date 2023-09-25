內地男女大鬧新加坡機場！女咆哮「護照還我」要回中國　後續是…

在公眾地方大吵大鬧成何體統？網絡瘋傳1段「內地男女大鬧新加坡機場」影片，指有一對中國籍男女在新加坡樟宜機場外爭執，其間穿熱褲的內地女一直拉扯男方，並不斷咆哮「把護照還給我！我要回中國！再不還我就來不及（上飛機）了！」，聲音響徹全區，引來途人側目，機場人員亦在旁觀察情況。熱褲女擾攘多時都沒法取回護照，最終留下一句「護照我不要了」，即轉身直奔機場內，行李也遺下，男方則緊追其後。而影片上載者表示，該熱褲女要坐飛機返回中國，但遲到了（late for her flight）。

影片引來網民熱議，不少人批評男方做法，「沒有人有權扣起其他人護照」、「為什麼沒有人幫助她？」。也有網民猜測2人爭執內情，甚至懷疑女方可能跌入「高薪招聘」陷阱，男方可能怕她出事才出此下策。



網絡瘋傳1段「內地男女大鬧新加坡機場」影片。（影片截圖）

經常分享社會事件影片的「sgfollowsall」，上周六（9月23日）在Instagram（IG）上傳該段1分27秒影片，指1名男子拒絕歸還女方的中國護照，但未有交代拍攝日期和時間。

影片見到，拖着白色行李篋、身穻黑色熱褲的女子追上男方，心急道：「給我…你把護照給我啊！我來不及（上飛機）了！我要回中國啊！」熱褲女愈說愈激動，開始咆哮「把護照給我！給我！！！」。

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男方見狀想離開，熱褲女隨即追上拉住，極近距離獅吼「護照給我！啊！！！」，連行李篋遺在遠處也沒有理會。男方則全程顯得冷靜，即使被拉扯怒吼仍沒有太大動作，但也沒有把護照還給熱褲女。大吵大嚷下，旁邊途人走過馬路避開，但女方聲音響徹全區。

畫面一轉，有機場人員在旁觀察情況，緊張氣氛稍稍緩和，2人沒再拉扯。熱褲女向男方說「沒有！我沒有！我現在沒有！你快報警啊！我說我沒有！」，之後她留下1句「護照我不要了」，然後直奔機場，連行李篋也沒有帶走，男子則緊追其後。

影片至此結束，上載者表示，該熱褲女要坐飛機返回中國，但遲到了（late for her flight），又強調未經他人同意扣下他人護照，屬於犯罪行為。

影片引來網民熱議，不少人批評男方做法，認為已觸犯法例，「沒有人有權扣起其他人護照」、「為什麼沒有人幫助她？」。也有網民關注2人爭執原因，估計可能是感情、錢銀糾紛，甚至有人猜測近月多「高薪招聘」陷阱，男方可能怕女方出事才出此下策。另有網民關注女方沒有護照要如何上飛機。