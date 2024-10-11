牛腩牛筋河1碗$943？小紅書女趕上機急求退款　職員咁反應極崩潰

店舖員工忙中有錯收多錢不足為奇，最重要是能及時退款和有禮地致歉。惟有小紅書女用戶表示，日前光顧旺角1間連鎖餐廳，點選1碗牛腩牛筋河，標價為43港元，但經支付寶結帳時，職員卻誤收了943港元，樓主因要趕乘飛機，故急於詢問何時能處理退款，但她形容女職員表現不耐煩，稱「等一下，先幫別人結帳」、「我說了你等一下」，其後甚至要連打3個電話才能處理到退款，而且全程沒有道歉。



許多網民均指責涉事食肆職員做法離譜，「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」、「其實這很不正常，我之前也在不同茶餐廳打過暑假工，我們做錯事情都會道歉啊，做錯事情還不道歉這不是沒禮貌嗎？」，但亦有人認為事件暫時只是樓主一面之辭，切勿「跟車太貼」。



樓主日前光顧旺角1間連鎖餐廳，叫了1碗牛腩牛筋河，詎料結帳時被收了943港元。（小紅書圖片）

1碗麵43元 被誤收943元

樓主在小紅書表示，早前在旺角光顧1間連鎖餐廳，叫了1碗牛腩牛筋河，售價理應是約39人民幣（43港元），但她透過支付寶結帳時，職員卻誤收約943港元（856.62人民幣），需要即時進行退款。

樓主正趕住前往機場乘搭飛機，於是詢問何時能退款，她形容女職員「語氣超級不耐煩」，對她說「等一下，先幫別人結帳」。樓主見顧客結帳後，便再問能否退款，女職員再說「我（女職員）說了你（樓主）等一下」，加上該名女職員原來不懂得處理退款事宜，需要連打3個電話，最後才能把錢退回給樓主，令她形容自己「非常無語」，並稱女職員全程沒有道歉。

1碗牛腩牛筋河售價理應是43港元（約39人民幣），職員卻誤收約943港元（856.62人民幣）。（小紅書圖片）

網民質疑：冇片冇真相

帖文引來大量網民熱議，「如果服務態度好，劉德華都唔使出嚟拍公益啦」、「她兇你更兇，直接在店喊他們多收費，不及時處理報警，延誤了（航班），他們出全部費用」、「香港很多店員都是這樣，不管是什麼情況，都是很不耐煩的語氣」，但亦有網民指出「冇片冇真相」，可能有人被收多錢而不耐煩，所以誤解職員意思。

（小紅書）