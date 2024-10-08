寒露節氣飲食宜忌與運程　多吃4種食物補氣養身　2大生肖轉好運

10月8日迎來節氣「寒露」，深秋氣候將明顯轉涼，民俗專家廖大乙說，除了從飲食上補氣顧健康，也要注意儀容穿著，尤其龍、狗、牛、羊4生肖要當心，把握時機拚轉運；虎、猴2生肖運勢大好，再行善布施，好上加好，坐等接福納財。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 11

廖大乙指出，諺語「白露身不露，寒露腳不露」，且談錢非宗教，而當寒露到來開始進入深秋，涼意將更加明顯，天氣也開始轉冷，身上衣物可以準備換季，注意身體、足部保暖，也慢慢地能在飲食上補氣養生，更建議能把握寒露這天轉運。



因甲辰龍年在五行上屬「木」，加上節氣沒「立春」，「無春青龍年」也被稱為「極陰年」，龍、狗、牛、羊4生肖因沖犯太歲，今年運勢較低迷，遇到「寒露」季節轉換，氣場不穩定，更要當心，但也把握「寒露」這天拚轉運，否極泰來。

【相關圖輯】年底開始變旺！這些生肖未來三年發大財 一類人遇貴人財富暴增！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

廖大乙說，轉運最大關鍵就是提升正能量，可先從打理儀容做起，不要披頭散髮，能剪個俐落短髮，甚至挑染亮色；穿著上，以紅、綠等鮮豔色系為宜，最忌諱黑、白兩色，深秋具陰暗氣息，寒露當天若穿得全身黑、全身白，恐讓運勢陷入低潮。



飲食上，可多吃綠豆、花椰菜、紅豆、紅蘿蔔等蔬果及料理，補氣養身，而氣若旺、財便旺，也有助開運。此外，要自省上半年自身錯誤，好好面對改正，並且要捨得，整理過季或多餘物品，甚至情感，懂得斷捨離，都能有效增加正能量。

【相關圖輯】2024甲辰龍年10大預言逐個數 殺入九紫運「女性抬頭」姐弟戀變多（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

他也提到，虎、猴2生肖在下半年的運勢大好，正能量爆棚，但有好運不代表就能自恃，建議同樣要注意自身儀容，穿著忌黑白，並懂得捐血、行善布施等持續累積正能量、好磁場，運勢自然好上加好，幫自己招貴人，可望迎接福氣及財運。

延伸閱讀：

未經許可翻行李？他怒控日本知名樂園飯店侵犯隱私 飯店回應：反省中

緊急狀況來襲…手電筒電池不夠免慌張！廚房一項物品可當救兵

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】