海灘驚現1.5米長巨型「海蛇遺骸」！保育團體揭原來是牠這個器官

海灘不時出現垃圾，但隨時發現寶物。丹麥1處海灘的清潔工如常清理海灘時，發現1條1.5米長的巨型不知名生物遺骸，最初以為是海蛇屍體，但其外型和海蛇明顯不同，於是通知當地保育團體NaturBornholm，經研究後證實是座頭鯨的陰莖，為鯨魚性行為研究提供難得樣本。



今次被誤認是海蛇遺骸的座頭鯨陰莖約1.5米長。（NaturBornholm instagram圖片）

這條座頭鯨的陰莖約1.5米長，傳出難聞異味，來自波恩荷爾摩島（Bornholm）杜奥德海灘（Dueodde Beach），由清潔工工作期間意外發現，最初誤以為是巨型「海蛇遺骸」，但他們有所懷疑，於是通知當地保育團體NaturBornholm，保育人員證實是座頭鯨的陰莖，相信意外被沖上岸，在instagram輕描淡寫形容「今天的工作不太一樣」，人員更抱住陰莖拍照留念。

研究人員抱住陰莖拍照留念。（NaturBornholm instagram圖片）

由於野生鯨魚數量稀少，研究人員對鯨魚性行為仍有許多不解地方，今次意外找到座頭鯨陰莖，NaturBonholm研究團隊將它放進冷凍庫內，以作進一步研究。

有報道稱，座頭鯨的陰莖可以去到約3米長，但通常將之隱藏起來，座頭鯨將陰莖伸出來是一種罕見現象，由於鯨魚陰莖比較龐大，所以經常被誤認是神秘不明生物，例如尼斯湖水怪，但有動物學家解釋相關理論只在部份情況下可能適用，但不能涵蓋所有神秘海洋生物的目擊事件。

（綜合）