去大家樂放1毫子霸位？港男慘呻取飯後位被搶錢被偷　網民狂嘲笑

單獨去餐廳用膳，購買食物時如何能有效地「霸位」？有港男在網上發文大呻，稱到大家樂其中1間分店吃飯，「放咗1毫子喺枱度霸位」，豈料取飯後發現被人偷錢，而且「兩邊有人坐」，質疑為何有人看不見該枚1毫子，揶揄「正常有腦嘅都知有人要咗個位，香港人嘅質素好勁」。



惟樓主的觀點不獲網民贊同，瘋狂嘲笑「用1毫子霸位」的行為，留言指「跟機都要1蚊啦，1毛學人霸枱？」、「點證明1毫子係你」，更有過來人表示「上次大家樂又係有個人放咗包煙喺枱當霸咗位，我哋根本睇唔到，返到嚟發晒惡話個位係佢，包煙係佢，結果焗鬼氣唔食兼打1823，搵控煙辦投訴某大廈大家樂有人食煙」。



該名港男交代事件，懷疑事後關閉留言再刪除帖文。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名港男在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指日前在大家樂1間分店擺放1毫子在桌上霸位，「點知拎完飯返來錢被人偷咗兼兩邊有人坐」，批評其他人為何見不到該枚1毫子，認為非常明顯顯示自己已經霸了位，暗諷「正常有腦嘅都知有人要咗個位，香港人嘅質素好勁」。

樓主聲稱在大家樂其中一間分店用膳，「放咗1毫子喺枱度霸位」，豈料取飯後發現被人偷錢兼搶位，故發文大呻，惟其觀點不獲網民支持。（資料圖片）

許多網民笑言「跟機都要1蚊啦，1毛學人霸枱？」、「點證明1毫子係你」。（金管局官網圖片）

樓主其後疑關閉帖文留言後再刪帖，但已被其他網民截圖轉載，不少人留言指「下次放張冥通紙幣就冇人敢偷你」、「竟然會有1毫子喺身，諗住做霸位神器，點知X咗」、「下次放張$500！應該效果會好啲！」、「1毛超人」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）