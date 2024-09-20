大叔入大快活手拉車放餐枱　鄰枱食客：霸氣式霸位法　網民斥無品

在餐廳通常只會出現「人肉霸位」，但最近有食客在網上分享照片，表示自己在連鎖快餐店大快活用餐期間，「中途聽到『嘭』一聲」，轉頭一看，才發現1名大叔直接將購物手拉車放在旁邊的餐枱上。樓主在帖文嘲諷大叔的舉動猶如「霸氣式霸位法」，許多網民亦紛紛批評該大叔沒有公德心，「好污糟」、「冇品」。



有食客在大快活用餐期間，「中途聽到『'嘭』一聲」，轉頭一看，才發現1名大叔直接將購物手拉車放在旁邊的餐枱上。（facebook圖片）

樓主在「香港茶餐廳及美食關注組」發文，並上傳照片，顯示在大快活某分店內，1架購物用手拉車被放在一餐枱上，輪子直指接觸枱面，當時沒有任何人在該位置附近用餐。樓主在文中表示，「食緊中途聽到『'嘭』一聲，原來隔（籬）枱大叔的霸氣式霸位法」。

帖文引來不少網民討論，直斥該名大叔無品，「霸道多於霸氣」、「我會幫佢推返落地下」、「沒禮貌， 放這麼污糟……我不能接受啊！」、「呢啲真係衰格」、「專登咁做，就唔會有人過嚟搭枱」；亦有人笑言「我以為有隻ET坐咗喺度」、「第一眼睇到個和尚打坐」、「仲以為佢坐X咗上枱」。

然而，部份網民則指出店員應該一早勸喻及制止該名大叔，「其實員工見到這情況要勸喻」，大前提係店內容許佢嘅行為，（公）審乜啊，店係最大問題所在」。