慘！愛犬散步被鬥牛犬咬頸　突遭男鄰居開槍擊斃　狗主圖討回公道

許多飼主視毛孩為親生骨肉。美國奧克拉荷馬1名女狗主帶愛犬到公園散步時，遇上鄰居同樣正帶1隻鬥牛犬散步，2狗突然纏鬥起來，愛犬被鬥牛犬咬住頸部時，另1名男鄰居竟朝狗開槍，將她的愛犬當場射殺。警方到場調查後，該名槍殺愛犬的男鄰居沒被拘捕或起訴，女狗主稱該鄰居生命未受任何威脅，難理解他為何要開槍。



美國女子梅金戴辛格的愛犬齊瓦，早前慘遭鄰居射殺。（KFOR新聞截圖）

愛犬出門散步被冑牛犬咬頸

美國傳媒報道，來自奧克拉荷馬市的梅金（Meghin Dysinger）與丈夫膝下無子女，她無法生育，早視愛犬齊瓦（Ziva）如己出，已養育牠9年之久。這些年來梅金每天早上都會風雨不改地帶齊瓦到家附近公園散步。

事發於去年9月17日，梅金如常在家附近溜狗，與齊瓦散步途中遇上鄰居養的鬥牛犬，牠從花園直奔而來，2狗纏鬥後，鬥牛犬咬住齊瓦的頸部。梅金及鬥牛犬主人奮力嘗試分開牠們但不成功，突然，另1名男鄰居持槍射向狗隻，鬥牛犬未中槍，齊瓦當場被射殺。

梅金接受當地傳媒訪問，講述事情經過，盼為愛犬一死取回公道。（KFOR新聞截圖）

梅金指，她當時專注於狗隻，沒察覺男鄰居持槍。直到男鄰居舉槍上前時，梅金曾哀求他不要射殺齊瓦，不過為時已晚，子彈射穿齊瓦身體，即場死亡。

未能通過當地刑事法控告槍手

當地警方到場調查拍照搜證，男鄰居承認槍殺了齊瓦，但警方並未拘捕該名男子。梅金指，警方告訴她不會起訴男鄰居任何刑事罪行，建議她民事起訴。梅金向地區檢察官辦公室提起控告，未收到回覆，她只希望兇手要面對法律制裁，為愛犬討回公道。

（綜合）