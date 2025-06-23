港鐵驚現機械狗！男子月台遙控行走跳躍　入車廂咁做　附港鐵回應

港鐵站內出現機械狗！網上流傳多段影片，港鐵荃灣綫有乘客凌晨分別於佐敦月台、車廂，以及長沙灣站月台目擊有男子玩機械狗，遙控做出行走、跳躍及與其他乘客握手的動作。不少乘客在港鐵站內見到機械狗都大感驚訝，有人被嚇倒，亦有不少人感好奇，紛紛舉起手機拍攝。



影片引來熱議，有網民擔心「鋰電池喺地鐵着火點算」、「我琴晚都見到依隻嘢，見到頭位係有個鏡頭，有錄影功能嘅話個角度真係可以影到人哋裙底」，批評道「本身個車廂已經好迫，隻嘢仲要跳嚟跳去」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，一直致力為乘客提供安全舒適的列車服務，乘客攜帶任何物品乘搭港鐵，均需符合行李規章相關規定，及不應對其他乘客造成滋擾，若有需要，港鐵職員會按現場實際情況，執行相關附例。



網上流傳多段影片，有港鐵荃灣綫乘客凌晨目擊，有男子在佐敦站月台玩機械狗。（Threads影片截圖）

有港鐵乘客於Threads發文表示，周日（6月22日）凌晨12時半左右在荃灣綫佐敦站月台候車期間，赫然發現有男子在玩機械狗，「等等吓地鐵，突然間feel到有隻嘢喺我後面跑過（嚇一嚇），原來係隻機械狗」。

港鐵月台車廂驚現機械狗

他分享3段影片，見到機械狗在月台行走，身旁有2名女乘客好奇觀看，隨後後退走遠，沒有理會機械狗招手。機械狗主人之後入鏡，可見到是名戴着黑色鴨舌帽、穿白色印有圖案上衣及藍色牛仔褲的男子，他手裏拿着1個白色遙控盒。

佐敦站2名女乘客好奇觀看機械狗，隨後後退走遠。（Threads影片截圖）

機械狗主人之後入鏡，可見到是名戴着黑色鴨舌帽、穿白色印有圖案上衣及藍色牛仔褲的男子，他手裏拿着1個白色遙控盒。（Threads影片截圖）

該男子遙控機械狗進入車廂。（Threads影片截圖）

該男子遙控機械狗進入車廂。（Threads影片截圖）

該男子遙控機械狗進入車廂。（Threads影片截圖）

該男子遙控機械狗進入車廂。（Threads影片截圖）

戴帽男子把玩機械狗 遙控行走跳躍

該男子遙控機械狗進入車廂，但他未有將機械狗安頓下來，繼續在車廂內把玩，遙控機械狗行走、跳躍及與其他乘客握手。不少乘客覺得新奇，紛紛舉起手機拍攝。而當時列車廣播指正往油麻地站方向行駛。

男子未有將機械狗安頓下來，繼續在車廂內把玩。（Threads影片截圖）

男子未有將機械狗安頓下來，繼續在車廂內把玩。（Threads影片截圖）

男子遙控機械狗行走和跳躍。（Threads影片截圖）

男子遙控機械狗行走和跳躍。（Threads影片截圖）

男子遙控機械狗與其他乘客握手。（Threads影片截圖）

男子遙控機械狗行走。（Threads影片截圖）

港鐵乘客：點解會出現啲咁恐怖嘅嘢

另有1名港鐵乘客同樣於周日差不多時間在Threads發文表示，「我想問吓港鐵點解會出現啲咁恐怖嘅嘢，夜晚12:30了」。影片所見，他於荃灣綫長沙灣站月台候車，遇到同1名男子在月台把玩機械狗。

另有1名港鐵乘客於荃灣綫長沙灣站月台候車期間，遇到同1名男子在月台把玩機械狗。（Threads影片截圖）

該男子在長沙灣站把玩機械狗。（Threads影片截圖）

該男子在長沙灣站把玩機械狗。（Threads影片截圖）

該男子在長沙灣站把玩機械狗。（Threads影片截圖）

該男子在長沙灣站把玩機械狗。（Threads影片截圖）

網民憂爆炸或有影裙底之嫌

兩則帖文均引來熱議，有網民笑言，「應該買小童定成人票？」、「依家寵物都AI？」，亦不少網民大呼機械狗外形驚嚇、詭異，「睇幾多次都係異形嚟！btw除咗嚇人，佢有咩特殊任務？」、「隻嘢好X恐怖」。

有網民批評在港鐵站內把玩機械狗會造成危險，「會唔會突然出煙，跟住爆炸㗎？」，又憂慮「有鏡頭咪偷拍晒所有人」、「影人裙底好尷尬喎」、「隻腳差咗落個窿度」。