黑熊夜闖民宅覓食！女主人正熟睡　年老狗狗英勇對峙巨熊影片曝光

常言道狗狗是人類忠誠好友，美國1名女主人對此就有深刻體會！近日1隻成年黑熊夜闖該美國女子家中，當時她正在房中熟睡，而年老的寵物犬勇猛護主，一度在門口與黑熊僵持，阻止其前進步伐。黑熊曾伸爪作攻擊狀，但狗狗幸運躲開。黑熊最終在屋內逗留約20分鐘就離開，而戶主事後為勇敢的狗狗「加餐」，獎勵牠1塊牛排。



美國加州1隻成年黑熊闖入民居，當時戶主馬丁尼斯（Lilly Martinez）正在房間熟睡。（「zoecadman_」IG影片截圖）

綜合外媒報道，事發於6月16日晚間，美國加州蒙羅維亞（Monrovia）山谷景觀大道（Valley View Avenue）某民宅遭1隻成年黑熊闖入，當時戶主馬丁尼斯（Lilly Martinez）正在房間熟睡，17歲寵物犬Doodle緊守門口與巨型黑熊對峙，雖然有巨大身型落差，但狗狗仍勇敢阻止黑熊入內。

17歲寵物犬Doodle在玄關處與黑熊周旋。（「zoecadman_」IG影片截圖）

黑熊闖入屋內 年老狗狗勇敢阻擋

從閉路電視畫面可見，頸部配戴追蹤器的黑熊入侵時，Doodle迅速發現並在玄關處與黑熊周旋，其間黑熊曾伸爪試圖攻擊Doodle，不過Doodle靈敏躲開。Doodle之後向黑熊吠叫，然後往房間跑去，疑想喚醒主人。黑熊在Doodle跑開後，放肆在屋內搜掠，並在客廳及廚房間來回踱步。最終，黑熊在屋內逗留約20分鐘後離去。

戶主馬丁尼斯表示，當她起床來到客廳時，黑熊已不知去向，只發現雪櫃被黑熊打開，而她翻查影片後才發現闖入的黑熊是當地著名的「入侵者」。

雖然有巨大身形落差，但狗狗仍勇敢阻止黑熊入內。（「zoecadman_」IG影片截圖）

黑熊竟是居民們的「常客」

原來該隻黑熊經常闖入當地居民家中，有附近居民曾目擊過牠跳入家中泳池「暢泳」、在廚房打開雪櫃偷吃雪糕及薄餅等。而鄰居哈特（Austin Hart）卻覺得是他們闖入黑熊棲身地：「我們很近山區，而牠們（熊）本來就在這裏生活。幸運的是牠們一直都很友善！」

據報，該隻黑熊離開馬丁尼斯家後，還去了一家安老院及超市附近翻找垃圾尋找食物，之後被相關部門鎮靜後帶到安吉魯斯國家森林。

野生動物專家提醒，現在正處於加州黑熊覓食季節，黑熊傾向於易得食物的地點出沒，故建議居民關好門窗、使用防熊垃圾桶，並在遇見野生動物時保持安全距離。

（綜合）