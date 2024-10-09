1億六合彩國慶金多寶│影片瘋傳網民質疑攪珠「造假」　馬會咁回應

【六合彩／1億頭獎／金多寶】香港賽馬會為慶祝國慶75周年，早前舉行兩輪國慶金多寶六合彩，第二輪頭獎1億元攪珠於10月8日舉行，最終有3.5注中頭獎，每10元一注派彩3,097萬元，但攪珠過程卻引來網民討論。



今午（9日）有網民在facebook及Threads發文及上傳片段，質疑攪珠過程有問題，其中最關注40號珠攪出，有人認為「40號個波好似吸落去咁」、「明顯由上方直接掉落」、「從天而降」等，在網上引起熱議。不過，亦有網民用慢鏡重看攪珠片段，笑言「較咗5倍慢鏡，根本完全冇問題，係佢（發帖網民）自己睇錯」、「睇唔明點造假」、「睇六合彩都開慢鏡做VAR咁得閒」，許多網民指如造假都不會只集中一個號碼，明言「唔明馬會有乜理由要造假」。



國慶金多寶第二輪攪珠總投注額近2.7億元。（陳葦慈攝）

馬會講解六合彩攪珠嚴謹機制

馬會回覆《香港01》查詢時表示，馬會恪守監管規定，並備有一套行之有效的嚴謹機制，以確保六合彩攪珠的過程公平、公正及公開，包括全程由1位非官守太平紳士和1位獎券基金受惠機構代表在場監察及見證。

馬會強調，馬會採用的全電動六合彩攪珠機，隨機性及可信性程度均較國際認可標準為高。每次六合彩攪珠，均準備2部一式一樣的六合彩攪珠機，確保過程順利，而攪珠前2名監場嘉賓須要分別抽出當晚正式攪珠用的一箱號碼球和監督有關過程，核對號碼球數量和每個號碼正確無誤後，攪珠方可正式進行。

在攪珠完成後，2名監場嘉賓須要核實攪珠結果，並簽名確認，攪珠機及號碼球在每次攪珠完成後，會特別放置在一個上鎖的裝置，嚴禁未經許可人士接觸。此外，我們更會定期量度以及用X光檢查每個號碼球的大小和重量，以確保號碼球在任何時間都符合規格。

於10月8日舉行的第二輪國慶金多寶攪珠(24/109)，也完全按照上述的嚴格規定及監管順利完成。所有號碼球均在攪珠機內，經攪動後落入攪珠機內籠底部，全個攪珠過程是正常和有效，並在2位監場嘉賓見證下順利完成。

馬會表示恪守監管規定，並備有一套行之有效的嚴謹機制，以確保六合彩攪珠的過程公平、公正及公開，包括全程由1位非官守太平紳士和1位獎券基金受惠機構代表在場監察及見證。 （資料圖片）

網民：40號個波好似吸落去咁

國慶金多寶第二輪攪珠總投注額近2.7億元，頭獎多達1億元，攪出號碼分別是10、16、24、32、37、40 特別號碼是19，頭獎有3.5注中，每注獎金3,097萬元。今午分別有網民於facebook及Threads等社交平台發文，質疑1億元國慶金多寶六合彩的攪珠過程有問題，而中獎號碼40號珠被集中檢視，「有冇人發現？40號個波好似吸落去咁」。

有網民質疑中獎號碼40號珠「個波好似吸落去咁」。（影片截圖）

另有人上傳1段聲稱用「8倍慢鏡重播」的攪珠過程，同樣聚焦40號珠，質疑「明顯由上方直接掉落，近乎同步降落，其他旋轉中號碼波根本無法轉入」，認為是「從天而降」而非攪出。

有網民在facebook分享影片，用慢鏡分析40號珠的攪出過程。（fb影片截圖）

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部份網民認同攪珠過程有問題，質疑「造假」、「其實因為個人投注細、所以一直冇人質疑、輸咗就算」、「連續兩期開同號碼都出現到，你仲使懷疑其他嘢？」、「其實撳個掣就攝個波埋去唔係難事，大陸啲片一早就睇過」、「話直播，點解要咁多個鏡頭調嚟調去？」、「第一代嗰部機最好，夠經典又容易睇」。

疑鏡頭轉換等造成的錯覺

不過，許多網民認為這是鏡頭轉換等造成的錯覺，不認為是人為造馬，「你哋唔好咁啦，就快攪珠無近鏡㗎啦」、「搵咗原片，較咗5倍慢鏡，根本完全冇問題，係佢自己睇錯」、「條友恨中恨到黐咗線？」、「你又唔係差呢個波中頭獎，咁緊張do what？個波似凌空穿針入窿多過吸落去」，更有人笑稱「我發現到，因為我冇買40號，所以個波一定係有問題」。

有網民不同意作陰謀論，指質疑六合彩造假的人是自己想太多，「其實你知唔知馬會最賺錢係啲咩？ 一場馬嘅投注額可能都多過你金多寶，六合彩對馬會嚟講真係做慈善」、「公開資訊又唔睇，斷Ｘ估，或然率同數學更加冇研究過，又唔知實際派彩機制就Ｘup... 真係好勁」。

（綜合）