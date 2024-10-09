九巴B1未開車　3大叔擅開門再圍罵車長：九巴大X晒？　後續絕了

趕時間也不應擅自打開巴士車門上車！網上流傳影片，指九巴B1線落馬洲巴士站有3名乘客，疑不滿巴士仍未夠鐘開車，竟擅自打開車門上車；車長發現後上前處理，卻被3名乘客「圍攻」爆粗指罵，斥責「你而家阻X住我啲時間啊！開唔開車啊？報警啊！」，又不斷怒吼「九巴大X晒啊！」。據了解，最終要出動警方到場處理。



影片引來網民熱議，紛紛斥責3名乘客行為離譜，「大聲講粗口就係啱？」、「（九巴）唔係大晒，你可以坐第間！」；也有網民認為，「條B1線成日嘈交，取消咗佢啦」。



九巴回覆《香港01》表示，10月6日周日下午近3時，九巴1輛路線B1巴士於落馬洲總站準備開出時，有乘客因不滿巴士路線安排，於排隊及上車期間持續辱罵巴士車長及在場外勤人員，基於安全理由和保障其他乘客，只好報警求助。



網上流傳影片，指九巴B1線落馬洲巴士站有3名乘客，疑不滿巴士仍未夠鐘開車，竟擅自打開車門上車；車長發現後上前處理，卻被3名乘客「圍攻」爆粗指罵。（影片截圖）

3大叔乘客圍罵九巴車長

有網民下午在Facebook群組「香港突發事故報料區」發布該段1分43秒影片，指九巴B1線落馬洲巴士站有多名乘客疑不滿巴士未開車，擅自打開車門上車，被發現後「大鬧」巴士站，不斷指罵車長及在場職員。

影片見到，2名大叔乘客正站在巴士車頭，其中白衣大叔拿出手機拍攝情況，黑衣大叔則怒吼「戇XXX㗎你都！打份工之嘛你哋（職員）！幾X巴X閉啊！」。

2名大叔乘客正在站巴士車頭，其中白衣大叔拿出手機拍攝情況，黑衣大叔則怒吼。（影片截圖）

2名大叔乘客正在站巴士車頭，其中白衣大叔拿出手機拍攝情況，黑衣大叔則怒吼。（影片截圖）（影片截圖）

白髮大叔：邊個熄冷氣先？

車長見狀落車問「頭先邊個夠膽自己開車門？」，黑衣男即恐嚇車長「我啊！點X樣啊？」，另1名白髮大叔乘客加入戰團包圍車長指罵，其間白髮大叔問「邊個熄冷氣先？」，白衣男邊拍攝邊指「唔好講到你哋九巴大晒先得㗎！」。

車長見狀落車問「頭先邊個夠膽自己開車門？」，隨即被圍堵指罵。（影片截圖）

被圍堵下，車長勸止白衣男拍攝，白衣男拒絕，反嗆「我而家有咩罪啊？我拍你有咩罪啊？我點解要受你哋氣先？」，埋怨「無啦啦停晒成㗎巴士唔畀人哋行！」。

被圍堵下，車長勸止白衣男拍攝，白衣男拒絕。（影片截圖）

黑衣大叔：九巴大X晒啊！

黑衣男亦說「你而家阻X住我啲時間啊！開唔開車啊？報警啊！你而家九巴大X晒啊！」，又向拍攝情況的職員咆哮「你影乜X啫！我都唔知你影乜X！」，再大嗌「九巴大X晒啊！你搵站長嚟啦，你話唔X到事！」。影片至此結束，據了解，最終警員曾到場處理。

黑衣大叔大嗌「九巴大X晒啊！」。（影片截圖）

黑衣大叔大嗌「九巴大X晒啊！」。（影片截圖）

網民炮轟大叔行為離譜

網民看過影片批評3名大叔乘客行為離譜，「九巴大晒你又搭？onX叔」、「一睇呢三個冇個好人啦」、「趕時間坐巴士，巴士又未夠鐘，你急佢唔急」、「大聲講粗口就係啱？（九巴）唔係大晒，你可以坐第間！」。也有網民認為，「條B1線成日嘈交，取消咗佢啦」。