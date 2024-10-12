自私男攜單車搭港鐵　這樣擺放單車霸道又危險　網民批無品兼違規

摧帶單車乘搭港鐵，除了要拆除車轆，更不應妨礙其他乘客。惟有港男在網上發帖，表示乘搭港鐵時，有另1名男乘客攜帶單車進入車庫，但對方沒有前往車頭或車尾，反而在車廂坐下，雖然已經拆除前轆，但他把單架直站式擺放，車架的高度去到成年人的下巴位置，「架單車阻咗一半行人路（車廂通道）」，單車友甚至示意樓主站開，以方便他擺放單車，樓主狠批對方行為自私。



網民看到樓主上載的照片，都狠批單車男擺放單車方式十分危險，直斥「拆轆入閘係一件事，佢咁樣個前叉出嚟阻到或整到人又係另一件事」、「就算拆前轆都好大架，如果人多仲慘」、「拆轆，車頭車尾上，全程企，單車友日常」，有人更指該單車的車架頗大，疑已違反港鐵行李的尺吋規定，根本不能乘搭港鐵。



涉事單車友被指沒有前往車頭車尾，反而坐在列車車廂中間位置，雖然已經拆除前轆，但他把單架直站式擺放，高度去到成年人的下巴位置，對其他乘客構成危險。（facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

將單架直站式擺放構成危險

樓主在facebook群組「東張西望關注組」交代事件，疑事後刪除，但被人轉載至另1個群組「大埔 TAI PO」，內容提及涉事單車友「拎咁大架單車，都唔企埋車頭車尾一邊」，反而坐在列車中間車廂位置，雖然他已經拆除前轆，但把單架直站式擺放，「架單車阻咗一半行人路（通道）」。

樓主當時站在單位友座位旁近玻璃位置，對方示意樓主讓出空位，樓主擔心被其單車誤傷，所以唯有依言離開，形容對方眼神不善。

網民斥涉事單車友自私

帖文引來大量網民討論，直斥該單車友自私，「咁鍾意踩就踩返屋企，搭車做乜？」、「叫人讓開畀你放車咁大牌？我係單車友都睇唔過眼」、「只係諗自己」。

大量網民認為「拆轆入閘係一件事，佢咁樣個前叉出嚟阻到或整到人又係另一件事」、「叫人讓開畀你放車咁大牌？我係單車友都睇唔過眼」。（示意圖/資料圖片）

港鐵附例列明行李尺吋

根據香港鐵路附例（第556B章）第4A條，任何人不得在任何時間將任何單車帶過、傳過、駛過或引領其橫過鐵路處所或其任何部分。

乘客如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車以確保其符合運載行李的規定(即任何行李的長、闊、高總和不超過170厘米，而任何一面的長度不超過130厘米)便可帶進港鐵處所，若然單車的尺寸不符合運載行李的規定，乘客可以在拆除單車前車輪的情況下，達致符合運載行李的規定而進入港鐵處所。

乘客如攜帶符合行李尺寸規定的物品包括摺疊單車乘搭港鐵時，亦應注意避免對其他乘客造成滋擾。

（綜合）