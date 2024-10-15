內地男花逾$120萬買6000張彩票　無一中獎怒告促退錢　法院竟咁判

買彩票不中控告體彩中心要求取回投注金額？內地1名球迷沉迷賭波，去年豪花逾110萬人民幣（約121萬港元）買了超過6,000張足球彩票，卻無一中獎。意難平的他於是到法院控告彩票店老闆及體育彩票管理中心，要求兩者承擔他的彩票損失，退回他全數投注金額。法院最終駁回他的訴訟請求，指彩票合同屬「射幸合同」，具不確定性，不應在開獎後將未中獎的彩票認定為損失，並指他應充分認識博彩行為後果及自行承擔風險。



湖北省武漢市足球迷王先生去年7月豪花逾110萬人民幣（約121萬港元）買了6,096張足球彩票，卻無一中獎。（示意圖，非當事人。GettyImages）

綜合內媒報道，湖北省武漢市足球迷王先生因沉迷賭球，去年7月豪花逾110萬人民幣（約121萬港元）買了6,096張足球彩票，當中包括約7萬人民幣（約7.7萬港元）為半全場勝負，及約104萬人民幣（約114萬港元）的主客和。

彩票店老闆曾勸理性賭球

當時彩票店李姓老闆擔心王先生「年輕衝動」，曾勸阻他要理性博彩，不要借錢賭博，及要謹慎承擔賭博風險。王先生就指自己已經仔細研究並作出考量，屬理性賭博。李老闆反覆勸籲不果，王先生仍堅決進行巨額投注，於是李老闆向其傳送大額投注預約及實名登記二維碼。王先生填寫了資料，但所填寫的身份證號碼及姓名不符事實。

由於投注金額巨大加上時間緊迫，李老闆急需聯繫其他彩票代銷點分多次及多部機器下注，並未查清王先生所填個人資料。而球賽結束後，王先生所購彩票無一中獎。

王先生所購彩票無一中獎，損失慘重。（示意圖，非當事人。GettyImages）

男子怒告彩票店及體彩中心

王先生難以接受結果，於是在去年11月，他利用彩票實名信息與事實不符為由，向武漢東湖高新區法院控告彩票店及湖北體育彩票管理中心，指兩者違反「對大額投注購彩者進行預約和實名登記，且未經體育彩票銷售機構同意，單台銷售終端周末單日銷量不得超過5萬元（約5.5萬港元）」。

今年2月，案件開庭審理。庭審期間，法院詢問王先生為何資料填寫錯誤，王先生辯稱是不小心填錯，及當時內心波動，可能存在不想買彩票的情緒。王先生又指李老闆及湖北體育彩票管理中心存在重大失誤，未有妥善核實其個人資料，故相關的銷售合同關係理應是無效的，堅持要求兩者退回逾100萬人民幣彩票損失。

李老闆質疑王先生是故意填錯資料，且認為當時已將所有彩票交予王先生，屬有效交易，不存在違規。而湖北體育彩票管理中心就指，就算實名信息不符也不影響投注人中獎與否，而最終兌獎的依據是彩票本身；又指王先生是有經驗的購彩票者，應知道博彩風險，故體彩中心不應承受賠償責任。

網民批評男子行為

事件在網上引起議論不斷，不少人批評王先生「賴地硬」的行為，「真會玩，故意提供錯誤信息是吧」、「中了照領，不中就別人承擔損失」、「活久見，彩票不中還能這樣玩？」、「買了就買了，已經履行契約了，你才反悔？」。

法院最終駁回王先生的訴訟請求。（GettyImages）

法院駁回訴訟請求

近日法院公布審理結果，駁回王先生的訴訟請求。法院指，彩票合同屬「射幸合同」，具不確定性，不應在開獎後將未中獎的彩票認定為損失。至於實名登記填報中，王先生填寫信息並拿到彩票，已與體彩中心建立彩票銷售合同關係，未核實證件信息的瑕疵亦不會影響合同履行。另外，王先生作為完全民事行為能力人，應充分認識行為後果及自行承擔。

（綜合）