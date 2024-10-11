慈雲山冰室長者客用水杯浸假牙！網民轟嘔心　目擊者：係港人阿伯

長者使用假牙很平常，但在公眾場所脫下假牙這樣做，實在太震撼了！社交網站近日流傳1張照片，見到1名長者光顧慈雲山中心1間冰室時，竟當眾脫下假牙，放在餐廳提供給客人的水杯內，當眾浸假牙，其後更指「香港人嚟㗎！係阿伯，仲要係嗰度嘅熟客」。



網民看到照片後都高呼恐怖，狠批「好嘔心呀」、「浸假牙消毒，用清水根本毫無作用」、「睇完張相有陰影」，不過有人則表示見慣不怪，「很多人都有這種缺德的習慣，睇得多慢慢你就會感覺冇嘢」，亦有街坊表示受驚嚇，甚至不敢再光顧該冰室。



1名男子到慈雲山1間冰室用膳，桌上放了3杯清水，其中1杯放竟在浸假牙，相片在網上瘋傳。（facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

目擊者稱是港人伯伯所為

相關圖片被上載至facebook群組「慈雲山資訊交流」，其後再被網民轉載。相片上載者表示，現場是1間冰室，而相中可見，餐牌屬於慈雲山中心的食肆，1名長者坐在其中店內，桌上有3杯清水，不排除有其他人同行，而其中1杯水放浸着假牙。

帖文引來大量網民熱議，有人質疑是甚麼人所為，樓主補充「香港人嚟㗎！係阿伯，仲要係嗰度嘅熟客」、「我第一次見」。

網民爆曾見更嘔心行為

留言狠批缺德，「想嘔」、「真係冇公德心」、「建議啲食肆貼張勸喻通告」、「只要你唔尷尬，尷尬嗰個就係人哋」。不過，亦有人指早已見過同類場面，「細個會見得比較多，近年已經少咗」、「其實用假牙長者很多都有這種缺德的習慣，睇得多慢慢你就會感覺冇嘢」、「間中會見到老鬼咁做，就算話佢哋都係唔會改」。更有人表示見過更嘔心的劣行，「我見過吐痰落杯水度」。由於相片太震撼，有街坊形容「睇到有陰影」、「唔敢再幫襯」，有人則表示以後見到同類水杯都會害怕。

（facebook群組「慈雲山資訊交流」）