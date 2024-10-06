港男喉嚨痛食西多士 投訴茶記「炸太勁」：想我死？ 網民嘲西客
撰文：喬納森
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西多士是香港特式美食，有港男在網上發文及相，指自己在青衣1間茶餐廳，點了一份西多士，可是當時他想到自己喉嚨痛，但又為食忍不住口，唯有吩咐店員不要「炸咁勁」。可是當金黃色、脆卜卜的西多士一上桌，他就看出「炸到超勁」，「我即X9佢哋」，他更表示已經不適還要炸得如此香脆，「想我死？」。
帖文一出引來不少網民熱議，有人鬧「西客出沒注意」、「西多唔炸食方包咩」；有人則認為樓主在搞笑，嘲諷「叫佢牛油轉枇杷膏呀嘛」、「大廚：整個蒸多士畀你好唔好啊」。
有港男在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文發相，指他在青衣1間茶餐廳，點了一份西多士，可是當時他想到自己喉嚨痛，但又為食忍不到口，唯有吩咐店員不要「炸咁勁」。
從圖片可見，炸到金黃色脆卜卜的西多士，上面有塊牛油及淋上滿滿的糖漿，看來十分美味吸引。可是當西多士一上桌，樓主就嫌「炸到超勁」，「我即X9佢地」，鬧對方他早已表明身體不適，還要炸得如此香脆，「想我死？」。
帖文引來網民議論紛紛，有人鬧樓主「西客出沒注意」、「西多唔炸食方包咩」、「唔好炸咁勁，笑死人咩你炸一次畀我睇」、「明知自己唔舒服，好心就戒下口，咪食呢啲啦，仲好意思叫人唔好炸咁勁，傻的嗎？」。
有人則認為樓主是否在「搞笑」，嘲諷「叫佢牛油轉枇杷膏呀嘛」、「大廚：整個蒸多士畀你好唔好啊」、「西多士炸得咁靚係邊間店呀唔該」。
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