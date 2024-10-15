馬路MMA│壯男求饒︰別打　遭短裙女高跟鞋扑爆頭　怒踢兼掌摑反擊

任何情況下都不該訴諸暴力！惟網上日前流傳1條影片，可見1對男女衝出馬路，身穿白色連身短裙女子的赤着腳，右手拿着1隻黑色高跟鞋，當眾持鞋作勢欲打，壯男作揖求饒，哀求「我怕你」、「別打我啦！」。短裙女勒令壯男跪下，他依言微蹲希望能被放過，但短裙女連人帶鞋衝前，將高跟鞋當武器施襲，嚇到壯男立即起身。



壯男出是自衛，一邊爆粗，一邊多次起飛腳，短裙女趁亂用鞋打傷壯男頭部，惟被對方打倒在花槽。壯男發現頭部流血，盛怒下掌摑短裙女，途人見狀出手阻止，而短裙女的白色子裙更染上男方血跡，釀成兩敗俱傷局面。



有網民指女方應「見好就收」，又稱壯男是「完美自衛」，不過有人認為打鬥就是不該，尤其是男方氣力較打，如認真打起來，恐怕女方注定要吃虧。



身穿白色連身短裙的女子赤着腳，右手持有1隻黑色高跟鞋，持鞋作勢欲打，壯男子作揖求饒，哀求「我怕你」、「別打我啦」。（網上影片截圖）

短裙女喝令壯男「跪在這裏」

網傳影片長約39秒，可見1對男女衝出馬路對峙，身穿白色連身短裙的女子赤着腳，表現得「氣勢如虹」，完全把男方壓倒。短裙女右手持有1隻黑色高跟鞋，另1隻高跟鞋跌在地上，壯男子表現恐慌，哀求「我怕你」、「別打我啦」，短裙女大喝「跪在這裏啊」，壯男依言微蹲，附和「跪着，別打我，別打我」。

壯男忍無可忍，爆粗起飛腳踢向短裙女，一度扯髮反擊。（網上影片截圖）

不過短裙女得勢不饒人，衝前用高跟鞋施襲，嚇到壯男起身後退，他們在馬路混戰，一輛私家車駛至停車。壯男忍無可忍，爆粗起飛腳踢向短裙女，一度扯髮反擊，短裙女用鞋跟亂打，打傷壯男頭部，繼而被男方大力甩開倒在花槽。

短裙女的白色連身裙染上壯男的血跡。（網上影片截圖）

壯男摸頭發現流血，即使眼見短裙女倒地，仍然怒摑對方。此時，有途人上前制止壯男繼續打人，而短裙女的白色短裙則染上壯男血跡。

影片沒有交2人關係，以及因何事爆發衝突，但大量網民認為2人是情侶，又指女方得勢不饒人而觸怒男方，「唔發威當病貓」，又形容「2人戰鬥力都強」。不過亦有網民認認為不知前因後果，不能太快作出評論；有人則稱，無論何事都不應以武力解決，尤其男女的體型和力氣有別，如認真打起來，「恐怕女的要受重傷」。

翻查資料，影片大約2年前被上載至社交媒體，近日再度被人翻出熱傳。

（綜合）