港鐵阿伯推車仔搬4大箱貨　造型激似火雲邪神　網民驚：唔敢阻佢

再有乘客把港鐵當貨車，搬運大量貨物上車！網上流傳1張照片，顯示1名身穿白色背心的阿伯坐在車廂內，造型猶如周星馳電影《功夫》的火雲邪神，其前方放有1架手推車，車上有4個大型紙箱，霸佔了車廂內大半條通道。



上載者形容「回到20年前廣州火車，推車仔運貨」，大量網民批評阿伯不能搬大量貨物上車，「好阻路啫」、「2蚊成本賺到笑啦」，有人則笑稱「點敢得罪火雲邪神？」。



阿伯將雙手放在手推車的扶手上，車上放着4個大型紙箱，霸佔了車廂內大半條通道。。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

相關照片被上載至facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，見到阿伯坐在車廂內，身穿白色背心和灰色短褲，加上1對拖鞋，猶如周星馳電影《功夫》的火雲邪神造型，十分有氣勢。只見阿伯將雙手放在手推車扶手上，車上共有4個大型紙箱，分為上下2層，各有2個，上層2個紙皮箱用紅繩綑綁，連車帶貨霸佔了車廂內大半條通道。

上載者形容「回到20年前廣州火車，推車仔運貨」，帖文引來許多網民留言討論，「等我聽日搬個三角鋼琴先」、「2蚊抵」、「職員又睇唔到？」。有人同意阿伯的確貌似火雲邪神，笑稱怕他武功高強，難怪無人阻止，「點敢得罪火雲邪神？」。

阿伯身穿白色背心和灰色短褲，加上1對拖鞋，猶如周星馳電影《功夫》的火雲邪神，令到網民笑言即使阿伯搬貨上列車都無人敢阻止，「點敢得罪火雲邪神？」。（《功夫》電影截圖）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）