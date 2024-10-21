情侶學歷不宜差太遠？台女呻男友不上進　1事更難受：自卑又自大

情侶學歷差太遠是大問題？台灣有女生發文，指自己畢業於頂尖大學，而男友則讀較差的私立大學，交往１年認為發現男友毫不上進，「不懂得投資理財，沉迷享樂喜歡亂花錢」、「出社會１年以後，他的月薪只有我的三分之一」，男友脾氣愈來愈大，覺得他變得「自卑又自大」，「感覺和他一起什麼也學不到，只會讓自己墮落而已」。不過，網民認為其男友的問題和學歷無關，而是家教和人品出事，「自己另一半高中也沒畢業，已是自創品牌早餐店老闆」。



有畢業於台灣頂尖大學的女子發文，表示不要與學歷差距大對象拍拖，指就讀私立大學的男友不上進，沉迷享樂。（示意圖/Unsplash）

樓主覺得學歷致對方不上進

樓主在Dcard討論區發文，以「勸大家不要和學歷差太多的交往」為題，分享她畢業於台灣頂尖大學，性格偏內向，男友則是就讀私立大學的陽光男孩。樓主提到最初覺得男友為人不錯，懂得煮飯，也會陪她去玩，但拍拖1年後發現對方並不上進，家境一般之餘，「大四了依舊沒有生涯規劃，不懂得投資理財，沈迷享樂喜歡亂花錢」。

樓主覺得更差是，兩人出社會1年，男友月薪只有她的三分之一，許多高中生都有的常識基本都不會，「漸漸的我覺和他一起什麼也學不到，只會讓自己墮落而已」。而男友現在可因自卑而愈發自大，一吵架就會反罵她「拿學歷壓人看不起他」。

很多網民認為男生的問題在於家庭教育、人品問題，不在學歷上。（示意圖/Unsplash）

網民：人品問題 不是學歷

網民認為樓主錯誤理解兩人關係的問題，認為其男友是家較和人品出事，而非學歷，「家庭教育問題，跟學歷沒關係」、「是人格成熟度問題」、「交往和學歷有什麽關係？單純人品問題而已」，亦有人舉例指出「自己另一半高中也沒畢業，已是自創品牌早餐店老闆」。

部份人則認為情侶學歷差距的確影響關係，「這是事實啊！學歷差大確實頻率對不上」、「學歷差有更高的比例出現沒上進心，不要找學歷差的人自討苦吃！」，力勸樓主快分手。

（Dcard）