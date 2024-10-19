處女女友稱第1次愛愛　1動作令他疑惑：這麼厲害？　網民留言絕了

今時今日網絡發達，性知識垂手可得。台灣1名男生在網上表示，近日和女友「愛愛」，當時女友聲稱「這是第1次」，但到需要取出安全套時，女友卻「很熟練的用嘴巴撕開包裝」，令到男生詢問：「現在女生的第1次都這麼厲害的嗎？」



樓主女友聲稱獻初夜，但進行到一半取出安全套，發現女友「很熟練的用嘴巴撕開包裝」，同時好色望住樓主。（示意圖/gettyimages）

該名台男在「Dcard討論區」發文表示，最近終於和女友「愛愛」，事前她表示這是其第1次，換言之她是處女。惟性事進行到一半需取出安全套時，樓主發現女友「很熟練的用嘴巴撕開包裝」，而且「還很色氣的看向我這邊」，令到樓主疑惑女生第1次，表現是否都如斯厲害。

樓主與女友愛愛後，在網上詢問：「現在女生的第1次都這麼厲害的嗎？」（示意圖/gettyimages）

帖文引來大量網民討論，留言指「處女就不能看片學嗎？」、「女生也會想要順利一點，會去學習怎樣最性感最撩人不行嗎？」、「不能代表什麼」。不過有網民笑言「為了這天練習很久了」、「今天第1次怎麼了嗎？」、「跟你的第1次，可以啦」、「可能常用嘴巴撕醬料包」。有女網民亦分享心得，指第一次跟男友做之前，「早就看過一堆片片，心裡充滿期待跟想要的內容」，坦言自己不是很裝的女生，「沒辦法演的很害羞」，甚至形容自己，「就像癡漢一樣，超級激動」。

（Dcard討論區）