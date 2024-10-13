奪命升降機！5樓急墜地下　人妻絕望墮𨋢斃命　夫看CCTV直擊慘劇

巴西發生升降機急墜奪命事故。1名人妻前往丈夫擔任管理員、樓齡60年的大樓，人夫從閉路電視中目睹驚嚇一幕，當時妻子與另外2名陌生男子同𨋢，升降機在5樓時突然急墜地下，人妻無法抓緊其他物件，雙手一直舉在空中，身旁男子似乎同樣站不穩，3人隨電梯墮到地下，𨋢內即時噴出大量灰塵煙霧，3人的身影亦被灰塵淹沒了，而事發的影片其後在網上瘋傳。



人妻獲救後身體多處受傷，昏迷送院搶救，惟1周後傷重身亡；一同在升降機內的2名男子則受輕傷，送院治理後可出院。該棟大樓的工程師表示，正在協助警方調查，同時敦促業主保養升降機。



事發前，人妻如常步入升降機。（網上影片截圖）

夫妻青梅竹馬 28年後相遇結婚

據了解，45歲女死者熱蘇斯（Adriana Maria de Jesus）與丈夫多桑托斯（Gildelio Alves do Santos）是青梅竹馬，從小便相識，但其後沒有聯絡，相隔28年後再次相遇，隨後陷入愛河結婚，度過6年幸福生活。

45歲女死者熱蘇斯（左）與丈夫多桑托斯（右）是青梅竹馬，相隔28年後再次相遇，隨後陷入愛河結婚，度過6年幸福生活。（網上圖片）

人夫直擊奪命事故 妻子嚇到舉起雙手

現場是巴西聖保羅樓齡60年的聖安德烈大廈（Santo Andre Building），被改建成智慧型公寓，但升降機仍然是同一部。多桑托斯在大樓擔任管理員，事發於今年8月，熱蘇斯外出上班，剛巧要前往該棟大樓拜訪其中一戶，多桑托斯當時觀看閉路電視，留意到妻子步入升降機。

網傳影片可見，熱蘇斯先獨自步入升降機，稍後在其他樓層有2名男子亦乘搭升降機，3人同當𨋢去到5樓時，升降機突然像自由落體般，高速直墜落地面，熱蘇斯抓不到任何可扶着的物件，嚇到只能舉起雙手；同場的2名男子似乎同樣站不穩，而隨着升降機着地，機廂內噴出大量灰塵煙霧，3人的身影亦被灰塵淹沒了。

多桑托斯（左）接受訪問時表示，見到妻子（右）喪命過程，形容「嚇壞了，心都碎了」，只能寄情工作。（網上圖片）

夫看閉路電視直擊妻子喪命過程︰心都碎了

事發影片近日曝光，隨即引來各界關注。當地媒體報道，事發後熱蘇斯重創昏迷，立即被送院搶救，惟延至8月13日離世，同𨋢2名男子分別63歲和27歲，他們均受輕傷，送院治理後無礙。多桑托斯接受訪問時表示，從閉路電視直擊事發過程，妻子因而喪命，「嚇壞了，心都碎了」，只能寄情工作。

當地警方表示，正循可疑死亡和人身傷害方血進行調查，設法尋找證據和聽取證人口供，以釐清事件。該棟大樓的合約工程師表示，正協助警方調查，促請業主保養升降機。

（綜合）